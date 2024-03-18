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金馬賓館美術館辦攝影競賽 邀民眾搭輕軌看展

中央社／ 高雄18日電

金馬賓館當代美術館「當代藝術印記．獨特永恆記憶」攝影競賽，即日起至3月底收件，邀請設計師方序中、聶永真等擔任評審。響應淨零碳排，12月底前搭輕軌打卡享門票優惠。

金馬賓館攝影競賽邀請大眾以獨特視角珍惜身邊的老建築、歷史印記，金馬賓館新聞稿表示，決選評審除了金馬當代美術館執行長邵雅曼外，更邀請了台灣三金典禮主視覺設計師方序中以及首位國際平面設計聯盟台灣籍設計師聶永真擔任評審。

金馬賓館指出，3名專業評審將從時間記憶與極簡構圖角度，決選出畫面最後積分最高的作品，得獎作品預計4月底公告於金馬賓館當代美術館官方粉絲專頁。

金馬賓館鄰近高雄輕軌壽山公園站，為響應淨零碳排，金馬賓館協力高雄市環境保護局所主辦的「綠色旅遊企劃」，即日起至12月底，民眾搭高雄輕軌至金馬賓館，在輕軌站或金馬賓館打卡，或掃描館方提供QR Code完成指定動作，即可享有純看展門票優惠價新台幣50元 （原票價120元）。

金馬賓館曾獲國際「孤獨星球旅遊指南」（LonelyPlanet）評選為高雄最頂尖當代美術館、並列入「Shopping Design」人文百景的金馬賓館當代美術館。

金馬賓館新聞稿表示，金馬賓館前身為冷戰時代的象徵，2012年退役廢棄多年後，2016年由永添藝術公司向高市府都發局承租活化，將循環低碳環境關懷融入建物保存，歷時2年規整，投資修復整建，金馬賓館以當代美術館（ALIEN Art Centre）之姿，成為高雄市打造南方美學新命脈。

美術館 設計師

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