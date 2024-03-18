2024東京國際食品展落幕 高雄參展4天訂單2.6億

為期4天的2024「東京國際食品展」於東京國際展示場Tokyo BigSight落幕，高雄市農業局率領9家農民團體及企業參展，取得訂單逾2億6000萬元，較去年成長近2成，創下佳績。

2024「東京國際食品展」落幕，依主辦方統計，4天共7萬6183人次到訪。高雄市農業局率領9家農民團體及農企業參展，獲得訂單逾新台幣2億6000萬元。

其中，大樹蜂產品運銷合作社以蜂蜜品牌「蜂巢氏」展出香醇龍眼及荔枝蜂蜜，並將上架大阪神農生活超市，盼今年能成功打入外銷市場。此外，有冷凍乾燥技術的一鳴生技農園所製造的果乾則打入日本嬰兒食品市場。

堅持有機一條龍方式產製的陳稼莊自然農業公司，將與日本有機咖啡廳合作推出有機果醬。高雄知名玉荷包品牌芳境果菜運銷合作社迎來加拿大、美國、法國的荔枝訂單。

來自高雄大崗山文誠蜂蜜於東京電視台購物頻道曝光後詢問度增加。匯通果菜合作社則是全場唯一蜜棗供應商，接獲許多訂單。加洲果菜運銷合作社及旗山果菜運銷合作社皆有日本大型通路超市接洽，盼外銷再創新高。

高雄市農業局今天新聞稿表示，日本一直是高雄農產重點外銷市場，近年高雄鳳梨、香蕉、玉荷包皆有穩定外銷量，原先日本市場鮮少人知的蜜棗在持續努力下，也有穩定訂單。

農業局並表示，今年身為高雄姊妹市的八王子台灣友好交流協會，也將持續採購高雄鳳梨提供給日本東京八王子市全市38間中學，透過學童品嚐高雄美味的鳳梨加深交流，盼文化及農產能加緊密連結。

亞洲最大食品展盛會「東京國際食品展」與「德國科隆食品展（ANUGA）」及「法國巴黎食品展（SIAL）」並列全球3大專業食品展，吸引各國買家參與。