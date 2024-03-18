下月啟用…桃源愛玉館 要打響在地觀光

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒昨到高雄市桃源區現勘山籟愛玉館，預計下月6日啟用，桃源區長杜司偉說，將委外經營，行銷在地愛玉等農產品，館址位在南橫公路上，可提供遊客休憩、消費，與提升部落產業發展。

高雄愛玉產業占全國第1，區長杜司偉說，除愛玉外，桃源區盛產金煌芒果、咖啡、青梅、高山茶等也將在此展售，提高原民收益。

復興里長江孫財表示，愛玉館成立期待帶動周邊觀光，但也認為光愛玉館不足以讓觀光客願意佇足停留，未來計畫在附近廣植櫻花，設市集、停車場，讓遊客下車感受桃源之美。

寶山里長陳燕霜說，桃源有許多農特產，過去都靠著社區行銷經營，如今有愛玉館可展示販售全區農產品，對農民有一定助益。

夷將說，原民會透過經濟產業發展計畫，補助高市府2250萬元執行高雄原鄉愛玉產業聚落推動計畫，設置山籟愛玉館；另外，原民會去年核定補助1883萬執行桃源區少年溪溫泉開發整體計畫，辦理溫泉鑿井工程，促進部落產業。區長杜司偉說，工程到第2階段探勘，明年有望進入第3階段。