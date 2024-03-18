大順黃昏市場 提早熄燈…攤商不滿

高雄市三民區大順黃昏市場攤商近日收到管委會口頭告知，確定在3月底吹熄燈號，部分攤商希望能營業至清明節結束。對提前結束，卻未獲任何補償，攤商打算組自救會爭取權益。高市經發局市場管理處表示，媒合超過半數攤商轉往其他市場。但也有攤商表示，其他市場租金高昂、位置不佳、不足，仍無法遷移。

大順黃昏市場因地主賣地，3月底吹熄燈號，攤商日前已收到市場管理委員會主委蕭忠景口頭通知，有部分攤商爭取做到清明節後搬離。但有部分攤商不滿，主委去年10月說好再做1年，如今提前結束卻未協助他們爭取補償金或轉往其他市場。

管委會主委蕭忠景說，該市場地上物為自己出錢建造，希望地主給予相當的賠償金，會協助攤商爭取應有權益。但攤商表示，僅收到管委會口頭告知做到月底，補償更聞所未聞，已有攤商考慮組織自救會，爭取權益。

高雄市經發局市場管理處表示，媒合超過半數攤商後轉到正忠、天天新、澄和等市場經營，會持續派人媒合安置。