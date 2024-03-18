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內埔農工機車志工…替長輩健檢機車 磨工也磨心

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
內埔農工汽車科的學生將上課學習機車修護課程，學以致用，當志工將服務帶到部落。記者劉星君／攝影
內埔農工汽車科的學生將上課學習機車修護課程，學以致用，當志工將服務帶到部落。記者劉星君／攝影

國立內埔農工機車志工服務隊成軍4年，今年獲教育部青年志工團體競賽績優服務獎，學生到屏東縣偏鄉、原鄉部落，幫長輩的機車、電動輔助車健康檢查，學生觀察，長輩的機車竟騎到連機油都沒了、輪胎被磨平、胎壓不足，協助換機油、幫輪胎打氣，看到長輩從騎來檢查時車速緩慢，輪胎打氣後車速平穩更靈活，露出開心的笑容，是學生們最大成就感。

內埔農工機車志工服務隊長、汽車科二年級潘冠霖說，幫長輩們檢查摩托車，最常遇車騎到沒有機油了，輪胎磨損，容易打滑，影響行車安全。汽車科一年級葉威慶說，到部落當志工，將學習技能幫助部落。

二年級董聖祈說，不斷學習，讓修理技能更成熟，最常遇到，長輩以為車子發出怪聲音有東西壞掉，檢修發現，其實機械缺少潤滑。

「看到長輩的笑容很有成就感」，二年級劉翔宗說，機車健檢，輪胎打氣、換機油、齒輪油，檢查煞車、方向燈等。二年級鍾銘晟說，部落服務時，老婦人騎電輔車轉向「重重的」，檢查後幫忙輪胎打氣，操作變更靈活。

「讓學生更有溫度看待人事物」，指導老師康郁帆說，讓學生對土地情感連結，從中獲得自信心。服務地點從北到南，並結合在地需求與屏北社大農機具維護、屏縣府輔具中心合作。

屏東縣 老婦 長輩

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