高雄大順黃昏市場確定3月底關燈 攤商不滿提前收攤擬自救

高雄市大順黃昏市場攤商近日收到管委會口頭告知，確定將在三月底吹熄燈號，部分攤商希望能營業至清明節結束。對於提前結束，卻未獲得任何補償，攤商也打算組成自救會爭取權益。

高雄市三民區大順黃昏市場因地主賣地，確定在這個月底吹熄燈號，日前攤商已經收到市場管理委員會主委蕭忠景口頭通知，有部分攤商爭取起碼做到清明節後搬離。但有部分攤商不滿，蕭主委去年10月說好再做一年，如今提前結束卻未協助他們爭取補償金，或轉往其他市場進駐，只剩一個月不到，就得搬離現址，讓他們一時間不知該何去何從。

攤商表示原本去年就說好要吹熄燈號，不少人也找到出路，但蕭主委以「已與地主延長合約」為由，希望他們留下來再拚1年，基於傳統市場客戶開發不易，許多人因此選擇留下。今年初再傳停業消息，卻一直未獲得主委正面回應，只能做一天算一天。

而管委會主委蕭忠景日前接受本報訪問時曾表示，該市場地上物為自己出錢建造，希望地主給予相當的賠償金，並會協助攤商爭取應有權益。但攤商表示目前僅收到管委會口頭告知做到月底，所謂的補償更聞所未聞，已有攤商考慮組織自救會，為自己的未來爭取權益。