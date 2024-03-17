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高雄綠園道人行道「機車橫行」！ 民眾怒喊太荒謬：你敢走嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾氣憤表示，在高雄時常看到機車騎上綠園道人行道上的情形發生，讓他直呼實在太荒謬。圖／翻攝自PTT
民眾氣憤表示，在高雄時常看到機車騎上綠園道人行道上的情形發生，讓他直呼實在太荒謬。圖／翻攝自PTT

高雄鐵路地下化後，市府將鐵道規劃為園道，提供高雄市民休憩空間。然而有民眾抱怨，時常看到機車騎上綠園道的狀況發生，甚至曾目睹推嬰兒車的民眾被迫讓機車過的景象，即使向政府單位反映過無數次，也都被打發掉，直呼「這麼可悲的綠園道，你是行人敢走嗎？」

原PO在PTT發文表示，他在輕軌鼓山區公所到鼓山站這段的綠園道，看到同時有5台機車在綠園道人行道上奔駛，讓他感到很憤怒，「所以我在人行道上，還要像走馬路一樣擔心前後的機車會不會撞上我？這真的太荒謬了，還是乾脆鋪柏油路好了啦？」

原PO透露，他還曾經看到推嬰兒車的人被迫讓道給機車的誇張情形發生，但向政府反映過無數次，卻通通被打發掉，無奈感嘆「連這種政府拿來吹政績的綠園道都一堆車在上面跑了，還期待有一天可以擺脫行人地獄嗎？」

貼文引發熱議，網友紛紛表示「台灣的日常，水準問題」、「高雄的人行道=機車道」、「高雄的人行道就是個笑話，應該說天龍國以外都是笑話」、「仔細看這幾台機車有些有載小朋友呢，真是優秀的身教」、「這邊同時有輕軌在開，甚至有看到輕軌在人行道上叭機車這種荒謬至極的畫面」、「高雄人反應高雄交通可是沒用的喔」、「要有人被撞重傷或死亡，這個問題才會被重視」。

有高雄人補充，機車騎上人行道的狀況在各地區層出不窮，「就在我家附近，真的常看到機車在上面」、「反映過里長也說無可奈何，內惟車站前廣場也是很誇張」、「鳳山火車站這裡的也差不多，都不知道是人行道還機車道」、「台鐵科工館附近的綠園道也是這樣，常有居民騎機車跨越」、「美麗島捷運站旁的人行道，現在汽機車還在上面飆車」。

人行道

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