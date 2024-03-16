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屏東獨立書店不再單打獨鬥 首次串連推創新「字在生活季」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東獨立書店群首次發起的「字在生活季 ─小書店大山海」，今天起一連兩天於屏東市勝利星村廣場登場，文化部長史哲、縣長周春米到場支持。圖／屏東縣文化處提供
屏東獨立書店群首次發起的「字在生活季 ─小書店大山海」，今天起一連兩天於屏東市勝利星村廣場登場，文化部長史哲、縣長周春米到場支持。圖／屏東縣文化處提供

屏東獨立書店群首次發起的「字在生活季 ─小書店大山海」，今天起一連兩天於屏東市勝利星村廣場登場，串聯30多家獨立書店、出版社與文創攤位外，更有戲劇、音樂等展演，各家獨立書店也同步推出各式活動，文化部長史哲、縣長周春米都到場支持，盼喚起更多民眾支持實體書店，並透過閱讀拓展視野。

周春米說，屏東縣雖然位於國境之南，但獨立書店數量逐年增加，勝利星村已有5家獨立書店，是全台密度最高的獨立書店群，在新埤、牡丹、恆春等也陸續有獨立書店進駐，在數位串流平台普及的時代，屏東實體書店的能量讓外界刮目相看，也增添了屏東縣市整體的閱讀風氣，感謝文化部一直以來對屏東的支持，也期待未來能有更多的文化活動在屏東辦理。

文化部長史哲致詞時讚許從去年年中開始辦理的創新書市活動共有150場，到今日已辦理近100場，屏東縣長周春米是第一個出席開幕的縣長，也顯示屏東以絕佳的場地及熱情，歡迎大家來到創新書；他說，創新書市是希望有機會將原來只屬於台北的台北國際書展，帶至全國，讓各地都有機會藉由書店聯合辦理書展或書市的介面，提供臺灣各地民眾接觸書籍、講座等多元的閱讀體驗機會，也支持實體書店更為蓬勃發展。

「字在生活季」活動獲文化部享讀福爾摩沙計畫支持，書市活動有37個文創攤位共同響應，書店及出版社共18家，包含近40年歷史的屏東文化城、紅氣球書屋和新成立的小沐屋工作室、咖比冊店，另外勝利星村的書店群包括七木人文空間書房、小陽。日栽書屋、永勝5號、繫．本屋、愛讀繪本屋等更是總動員，兒童劇團、明興閣掌中劇團等屏縣藝文團隊也在活動中一展絕活。

負責籌辦的繫．本屋負責人徐孝晴說，「字在生活季─小書店大山海」系列活動從去年10月起就已經在各書店展開，透過講座、展演、走讀、書店小旅行等活動，大大發揮了書店能量，連偏鄉的小朋友都有機會走進書店，書市活動歡迎民眾一起體驗最自在的書市生活圈。

屏東獨立書店群首次發起的「字在生活季 ─小書店大山海」，今天起一連兩天於屏東市勝利星村廣場登場，文化部長史哲、縣長周春米到場支持。圖／屏東縣文化處提供
屏東獨立書店群首次發起的「字在生活季 ─小書店大山海」，今天起一連兩天於屏東市勝利星村廣場登場，文化部長史哲、縣長周春米到場支持。圖／屏東縣文化處提供
屏東獨立書店群首次發起的「字在生活季 ─小書店大山海」，今天起一連兩天於屏東市勝利星村廣場登場，文化部長史哲、縣長周春米到場支持。圖／屏東縣文化處提供
屏東獨立書店群首次發起的「字在生活季 ─小書店大山海」，今天起一連兩天於屏東市勝利星村廣場登場，文化部長史哲、縣長周春米到場支持。圖／屏東縣文化處提供
屏東獨立書店群首次發起的「字在生活季 ─小書店大山海」，今天起一連兩天於屏東市勝利星村廣場登場，文化部長史哲、縣長周春米到場支持。圖／屏東縣文化處提供
屏東獨立書店群首次發起的「字在生活季 ─小書店大山海」，今天起一連兩天於屏東市勝利星村廣場登場，文化部長史哲、縣長周春米到場支持。圖／屏東縣文化處提供

屏東 文化部 獨立書店

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