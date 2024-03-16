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屏東「字在生活季」 獨立書店串連推動實體書閱讀

中央社／ 屏東縣16日電

首次由屏東獨立書店群發起的「字在生活季－小書店大山海」，今起一連兩日在勝利星村推出各式藝文活動。文化部長史哲與屏東縣長周春米到場支持，盼更多民眾支持實體書店。

史哲致詞表示，從去年年中辦理的創新書市活動共有150場，到今日已辦理近100場。目的是希望將原來只屬於台北的台北國際書展帶至全國，提供各地民眾接觸書籍、講座等多元的閱讀體驗機會。

周春米指出，屏東縣雖位於國境之南，但獨立書店數量逐年增加，勝利星村已有5家獨立書店，是全台密度最高的獨立書店群，另外在新埤、牡丹、恆春等也陸續有獨立書店進駐。在數位串流平台普及的時代，屏東實體書店的能量讓外界刮目相看，也增添屏東縣市整體閱讀風氣，期待未來有更多文化活動在屏東辦理。

負責籌辦的「繫．本屋」負責人徐孝晴說，「字在生活季－小書店大山海」活動從去年10月起就已在各書店展開，透過講座、展演、走讀、書店小旅行等活動，大大發揮書店能量，讓偏鄉孩子有機會走進書店。

這次「字在生活季─小書店大山海」活動，獲文化部享讀福爾摩沙計畫支持，現場書市活動總計37個文創攤位共同響應。其中，書店及出版社共18家，包含近40年歷史的屏東文化城、紅氣球書屋、還有新成立的小沐屋工作室、咖比冊店。

另外，勝利星村書店群包括七木人文空間書房、小陽，日栽書屋、永勝5號、繫．本屋、愛讀繪本屋等更是總動員。此外貓頭鷹兒童劇團、明興閣掌中劇團等屏縣藝文團隊也在活動中一展絕活。

勝利星村 屏東 獨立書店

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