怪叔叔闖入四重溪公共女湯屋 鄉公所急貼將送警法辦告示

台灣最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，因縣府舉辦溫泉季成為熱門景點，當地有間可免費泡湯、男女分開的公共浴室，日前有名中年男子突然闖入女湯區，正在泡湯的女性嚇得驚聲尖叫，最後被轟出，因造成心理恐慌，當地居民急向管理的車城鄉公所反映，公所隨即在牆上貼出告示，警告若再犯，將報警依社會秩序維護法送辦。

四重溪溫泉區公共浴池位在百年泉源旁，縣府起造在1985年啟用，可供30人使用，分男湯和女湯，以地方居民使用為主，因建築老舊，2013年縣府斥資百萬元整修，並申請溫泉合格標章；縣府為從單純社區使用提升至具大眾遊憩功能的公共設施，向中央爭取億元改造為供50男、50女使用的大型公共浴池，搭配輕食區。

「男性闖入公共浴室女湯屋過去從未發生！」當地居民說，女湯屋前都有明顯的男性禁入告示，闖入女湯屋的中年男子大家不認識，研判是外地人，被轟出去後已不見跡影，是否誤闖不得而知，但男湯女湯區很容易分辨，此舉已嚇到常到公共浴室泡湯的女鄉親，造成極大心理恐慌，這幾天都不敢再去，已通報車城鄉公所。