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鼓勵廢漁網回收 獎勵金再啟動

聯合報／ 記者潘欣中尤聰光王勇超宋原彰／連線報導
為免廢棄漁網傷害海洋生態，屏東縣政府今年再啟動每公斤15元獎勵金回收計畫，預計回收20公噸。圖／屏東縣政府提供
為免廢棄漁網傷害海洋生態，屏東縣政府今年再啟動每公斤15元獎勵金回收計畫，預計回收20公噸。圖／屏東縣政府提供

棄置漁網易危害海中生物，甚至影響船舶航行安全，農業部漁業署鼓勵漁民回收廢棄漁網，每公斤最高獎勵15元，高雄市去年回收30.15公噸廢漁網，也獎勵廠商以回收的漁網再製塑膠粒料或在校園做成裝置藝術，台東縣政府去年回收9公噸，屏東縣政府今年預計回收至少20公噸廢漁網。

棄置漁網在海中漂流，卻成為危害海中生物的「殺手」，至今曾發生纏繞鯨豚、影響船舶航行安全等事故。澎湖西嶼鄉赤馬村人工魚礁區，曾發現大型廢棄漁網上纏繞許多魚、保育類綠蠵龜也在其中。

海委會為維護海洋生態平衡，4年前鼓勵回收廢漁網，高雄、屏東和台東3縣市合計回收逾百公噸，今年將持續辦理；但環團建議，應從源頭建立廢棄物品、漁業用品回收機制。

高雄市海洋局推動廢漁網回收再利用計畫，去年共回收30.15公噸，漁民回收10公斤就可兌換150元超商禮券，屏東縣回收量由4年前的8000公斤增至去年的25公噸，今年預計回收20公噸；台東縣去年回收約9公噸。

屏縣府為提升廢漁網再利用率，會提醒漁民回收前先拆除浮子、沉子、浮球及垃圾等雜物，清潔乾淨、打包或繩索綑綁才兌換，否則不予回收；高雄市回收後則由受託廠商裁切整理，製成塑膠粒料，少部分供學校作海廢裝置藝術，屏東和台東則由廠商收購作為塑膠原料。

荒野保護協會志工賴如琪說，漁業用品多是塑膠材質，難以分解，也常造成魚類、鯨豚、海龜、海鳥等生物誤食或纏繞死亡，政府推動回收廢漁網機制，算是「後端補救」，應盡量從源頭建立回收機制。

台灣海洋大學副教授丁國桓認為，應「鼓勵漁民自主回報」，設專線即時通報漁網掉落的經緯度和時間，再由專業回收團隊打撈回收，回收後可與生活廢棄物結合製成手提包、杯子等，或獎助廠商打造成城市裝置藝術，讓廢棄物循環再利用。

台東 屏東縣政府 漁民

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