最久超過300年！壽山國家自然公園有157座墓塚 今辦防火演練　

高雄壽山國家自然公園範圍內共有157座墓塚，從清代至戰後都有，其中張氏古墓年代最久遠，迄今逾300年，由於多數墓葬仍有後代定期掃墓，國家自然公園管理處為了防止清明節祭祖引發山林火災，今舉辦跨機關清明防火搶救演練，強化單位間的橫向聯繫，提高森林火災應變效率。

自管處說，去年進行壽山國家自然公園墓葬建築文化資源調查計畫，完整調查園區墓葬建築數量及年代，發現共有157座墓塚，年代從清代至戰後都有，其中以位於壽山的康熙庚子年（1720年）的張氏古墓年代最為久遠，迄今超過300年。

自管處表示，調查結果顯示壽山西側桃源里一帶是墓葬群密度最高的區域，且多數墓葬仍有後代定期掃墓，因此在今天偕同高市消防局、海軍陸戰隊指揮部、海巡署南部分署第五岸巡隊，共同在桃源里的柴山國小舊址，舉辦壽山山域清明防火搶救聯合演練。

演練過程設定以舊柴山國小旁樹林為起火處，由消防局鼓山消防隊進行佈線及成立指揮站，使用高壓噴霧機沿著上風處持續滅火；其餘單位進行通報及協助開闢防火線，以阻斷大面積延燒，演練務實且逼真。

自管處表示，壽山缺乏水源且地形崎嶇，一旦發生火災，搶救相當困難，在園區內掃墓嚴禁燃燒紙錢或引火整地，否則可依國家公園法規定處6月以下有期徒刑、拘役或1千元以下罰金。

壽山國家自然公園區域內禁止事項也規定「燃放鞭炮、煙火、焚燒物品及野外炊煮食物等行為」，第一次初犯罰款3000元，園區內也禁止吸菸，初犯罰款1500元，第二次以上罰款3000元，各項規範都是為了預防山林火災發生。