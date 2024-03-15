快訊

立法院會提前結束「開天窗」 民進黨立委群起向韓國瑜抗議

《魷魚遊戲》1號爺爺涉性騷…判決結果出爐 他堅不認罪喊「會提抗告」

台灣寶可夢中心新推「盲盒T恤」！網曝隱藏版特效 6種寶可夢造型是它們

每次最多1000元 高市府補助原住民孕產檢及就醫交通費

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
原住民孕婦可攜媽媽手冊，至衛生所申請原民就醫交通補助費。記者王勇超／翻攝
原住民孕婦可攜媽媽手冊，至衛生所申請原民就醫交通補助費。記者王勇超／翻攝

高市衛生局今年持續向衛生福利部爭取160萬元原住民就醫交通費補助，除了補助原民孕婦產檢、生產的交通費，也可補助具高雄市原住民身分及居住在三原鄉的原住民就醫時的交通費，在地符合資格原民鄉親可多加運用。

衛生局說，112年度在原民就醫交通補助共服務1628人次，較111年度增加355人，其中孕產婦產檢及生產就醫交通補助192人次，佔總補助人次11.79%，較111年提高近2%的孕產婦補助人次，增加定時產檢的意願；高市原住民孕產婦產前檢查及生產醫院距離達5至40公里以上，每次補助新臺幣200元至1000元。

除了孕產婦產檢生產外，補助對象為具高雄市原住民身分及居住在高雄市茂林區、桃源區、那瑪夏區具原民身分者；補助項目包括轉診、重大傷病、緊急傷病就醫、入住住宿式長照機構等項目之交通費，補助條件需要符合住家離就診醫院或是入住長照機構的路程單程達20公里以上，補助金額以距離醫院公里數區分，每次補助新臺幣為600元至1000元，申請次數每人每年最多10次為限、每季則不超過3次為限。

衛生局表示，今年的原住民就醫交通補助費申請期間為即日起至經費使用完畢為止，請符合資格就醫當事人或家屬，持戶籍謄本及就醫繳費收據、轉診單、入住長照機構證明或孕婦健康手冊等相關文件，於「就診日」3個月內至當地衛生所辦理，補助條件及各項相關申請資訊可上高雄市政府衛生局官網查詢( https://gov.tw/jWh )，或洽詢當地衛生所。

原住民 衛生局 高雄市

延伸閱讀

台灣半導體、原民文化亮眼 吸引澳洲頂大合作

保護弱勢家庭及出養童 高市府提6項精進措施

花蓮婦幼照護好孕禮 唐氏症篩檢補助提高至2400元

王光祿獲無罪 律師團肯定最高法院「勇於更正錯誤」

相關新聞

最久超過300年！壽山國家自然公園有157座墓塚 今辦防火演練　

高雄壽山國家自然公園範圍內共有157座墓塚，從清代至戰後都有，其中張氏古墓年代最久遠，迄今逾300年，由於多數墓葬仍有後...

每次最多1000元 高市府補助原住民孕產檢及就醫交通費

高市衛生局今年持續向衛生福利部爭取160萬元原住民就醫交通費補助，除了補助原民孕婦產檢、生產的交通費，也可補助具高雄市原...

高雄多處側溝老舊破損坑車、摔傷人 水利局加強巡檢修復

高雄多處側溝老舊，不僅有民眾因溝板破了大洞而摔落，也有汽車停放路邊時因溝板突然崩塌，導致車輪陷落天坑，楠梓區、左營區都有...

高市議長康裕成母親今辦告別式 賴清德、陳水扁致哀

高雄市議長康裕成母親吳雪瓊2月27日在午睡時安詳離世，享嵩壽95歲，今早家人在高雄市立殯儀館景行廳舉辦告別式。副總統賴清...

屏東再啟動回收廢漁網計畫 縣府祭每公斤15元獎勵金

屏東縣是漁業大縣，棄置漁網在海洋中漂流，易危害海中生物，包括纏繞鯨豚，甚至影響船舶航行安全等，為維護海洋生態平衡並與國際...

打造全台指標性野營活動品牌 「北野祭」本月底屏東高樹登場

全台露營、車宿風潮正夯，屏東縣有21處合法露營場，縣府定3月29日至31日在高樹新豐親水公園舉辦首屆「屏東北野祭」，邀露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。