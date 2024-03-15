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黑面琵鷺現蹤二仁溪 環團憂：覓食旁邊就是有毒廢棄物

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南區灣裡二仁溪陸續有黑面琵鷺覓食，自然生態逐漸恢復令地方人士振奮。圖／市議員李啟維提供
台南市南區灣裡二仁溪陸續有黑面琵鷺覓食，自然生態逐漸恢復令地方人士振奮。圖／市議員李啟維提供

國際保育鳥類黑面琵鷺最近2年在台南市二仁溪南區灣裡現跡，三爺宮溪出口也出現為數不少的黑面琵鷺族群，二仁溪自然生態逐漸恢復，讓地方人士雀躍不已，長期監測二仁溪生態的台南社大指出，怎麼忍心讓國際明星鳥黑面琵鷺在有毒電子廢棄物旁邊覓食，對鳥類及人類都有害，希望加快清除進度。

灣裡萬年文史推廣學會總幹事潘文欽總幹事表示，二仁溪流經灣裡茄萣出海，承載兩岸鄉土人文風情，灌溉無數農田孕育無限生命，有豐富紅樹林自然生態，也有講不完的歷史故事，最近2、3年來都有2至30隻黑面琵鷺在三爺宮溪出口覓食，從堤岸上面可以近距離賞鳥，是看黑面琵鷺自然生態最好的地方。

高雄市舢筏協會前總幹事蘇水龍也說，台灣在80年代因工業化關係，每一條溪都被嚴重汙染，近來環保意識保育自然生態抬頭，二仁溪汙染漸獲改善，自然生態也慢慢恢復，近來二仁溪三爺溪口黑面琵鷺族群固定棲息，就是最好的證明，如果政府能結合地方文史保育團體推廣，將有助於灣裡觀光休閒發展。

台南社大環境小組副研究員林政翰說，最近2年都可以在二仁溪灣裡段監測到黑面琵鷺，從2隻到今年已有2、30隻，還有不少鷸科的反嘴鴴，都是以前少看到的，喜的是代表二仁溪自然生態慢慢恢復中，憂的是旁邊就是掩埋有毒廢棄物，只剩最後幾百公尺還未清除。

林政翰說，黑面琵鷺已陸續要北返，二仁溪灣裡應是中途站，有食物來源，黑面琵鷺停留覓食補充體力，因河灘地（以前廢棄魚塭）環境很安全，有六河局的堤防阻隔，有點距離又不會太遠，只要靜靜地用肉眼就可以觀察到黑面琵鷺，是很適合推廣欣賞黑面琵鷺活動。

市議員李啟維表示，80年代喜樹灣裡是水根蔬菜主要產地供應全國，就是因為有二仁溪、三爺宮溪、機場西排可供灌溉，希望政府重視也加強行銷灣裡休閒觀光發展。

二仁溪周邊因遭掩埋有毒電子廢棄物，載奧辛含量過高，從2009年迄今，包含中央水利署、環境部和台南及高雄市府在內，共投入超過10億經費，清除超過13.6萬公噸的廢棄物；台南社大說，黑面琵鷺到訪代表環境生態已逐漸恢復，剩下幾百公尺的最後一哩路盼加快清除速度。

台南市環保局去年向環境部爭取986萬元，將啟動「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，預計今年開始從南萣橋上游450公尺處為試辦場址，試行清除河道上裸露的廢棄物。

環保局也說，二仁汙溪染程度已大幅改善年，嚴重汙染比例已從30.9%下降至17.3%，共改善13.6%。在中下游水域調查到的魚類種類數，已從20多年前的10多種，增加至41種，生態復育成果也持續顯現。

台南市南區灣裡二仁溪黑面琵鷺數量越來越多，環團認為自然生態逐漸恢復，旁邊的廢棄物應盡速情除。圖／台南社大林政翰提供
台南市南區灣裡二仁溪黑面琵鷺數量越來越多，環團認為自然生態逐漸恢復，旁邊的廢棄物應盡速情除。圖／台南社大林政翰提供
台南市南區灣裡二仁溪陸續有黑面琵鷺覓食，自然生態逐漸恢復令地方人士振奮。圖／市議員李啟維提供
台南市南區灣裡二仁溪陸續有黑面琵鷺覓食，自然生態逐漸恢復令地方人士振奮。圖／市議員李啟維提供

台南 廢棄物 黑面琵鷺

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