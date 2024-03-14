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保護弱勢家庭及出養童 高市府提6項精進措施

中央社／ 高雄14日電

因應近日雙北發生保母虐童死亡案，高市府全面檢視目前出養安置個案情況，檢討收出養服務、保母訪視機制等，提出增加訪視頻率、多方無預警共訪、連結多元網絡關心幼童等6項措施。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，此次6項精進措施包含，即日起設籍高雄市出養案件全面由市府評估，確定有出養必要性，再由民間媒合，並由公部門安排安置資源與追蹤等措施，避免跨轄漏接情事，確保出養兒童權益。

其次，公部門社工、收出養媒合社工與居托訪視員等3方共訪，並提高安置兒童訪視頻率，每月至少訪視保母1次，並須親見兒童及進行照顧檢視，共訪機制持續至少6個月，第1年進行8至10次訪視。

第3，安置保母出養個案全面改為無預警抽訪，訪視須親見個案，確認兒童照顧情形。第4，強化社工教育訓練，提升訪視敏感度，並精進督導系統，不讓訪視責任由社工一人承擔。

第5，連結醫療資源跨網絡關心兒童，先將未滿3歲待出養兒童全數納入兒童專責醫師制度，保障幼童健康照護。最後，高雄市於2020年10月起就針對一般保母全面採無預警訪視，針對有違規事項的高風險保母加強訪視，每月至少1次、持續至少3個月或至改善為止，並對全日托保母訪視次數從全年4次增加為6次。

另外，市府建置保母心理諮商（詢）資源，結合衛生局心衛中心等，透過在職訓練課程進行簡易量表施測，協助保母覺察心理狀態，提供保母「心情補給站」線上諮商（詢）管道，適時協助保母減壓，關注保母心理健康。

保母 社工 高雄市

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