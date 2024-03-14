高雄鋼鐵空汙草案攻防 「不得展延」業者與環團激烈辯論
「高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準草案」今日舉行第六次研商會議，環保團體、鋼鐵業者、環保局等各方代表參加，其中，針對「空汙防制計畫改善期限『不得展延』」一詞展開激烈辯論，最終得出加註「遇不可抗力因素除外」的共識。
此次會議包括地球公民基金會等多個環保團體、鋼鐵公會、各鋼鐵廠都派員參加。由於之前開過5次會議，對於排放標準等已達成初步共識，這回主要針對上回提到「空汙防制計畫應明訂落日期限」進行討論。
草案第五條第一項提及，在排放標準所定施行90日前，業主得檢具空氣汙染防制計畫，向主管機關申請核定改善期限並完成改善，「不得展延」。不過鋼鐵公會認為，若在計畫作業期間發生地震、疫情等天然災害，勢必無法在期限內完成，希望將「不得展延」一詞刪除。
地球公民基金會認為，空汙改善所需時間是業者自己提出，也經環保局核定，業者在制定計畫時就應將相關風險納入評估，若可以展延那改善期不是沒個終點？鋼鐵業者回應，若「不得展延」不刪除，希望能加但書「遇不可抗力因素除外」。
環保局結論，廠商在提出計畫前就該評估好確實可行的方案，不過的確要考慮天災等不可抗力因素，必須在法條裡寫清楚。經三方討論，最終都同意將「不可抗力因素除外」納入法條。
根據草案內容，鋼鐵業的煉焦、高爐、轉爐等工場，都有粒狀物、硫氧化物、氮氧化物、戴奧辛等不同汙染物的排放標準；15項標準有中有11項為全國最嚴格，其餘4項持平。通過後預計每年空氣汙染物可減少1379公噸，包括粒狀物51公噸、硫氧化物1127公噸、氮氧化物201公噸。
地球公民基金會認為，高雄市空汙相關法令制定進度已大幅落後，必須加快腳步，並點名中鋼是高雄的空汙排放冠軍，直接加間接年排放量近2000萬公噸二氧化碳當量，全國僅次於台中發電廠。其中三號煉焦爐因設備老舊，至今仍無法符合草案中排放標準，建議中鋼檢討汰除，更新設備。
中鋼回應，中鋼持續配合政府政策，致力推動環保改善，民國91年至112年間包括粒狀物、硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物等排放，都有60%至88%的減量。至於三號煉焦爐，中鋼會列入公司整體改善規畫，目前正在評估中，並持續進行設備改善。
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