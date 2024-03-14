金門成立農產加值打樣中心 盼提升在地農業競爭力

由農業部補助800萬元，協助金門縣農業試驗所建置「農產加值打樣中心」今天上午舉辦揭牌啟用儀式，未來將提供給金門縣農民投入加工前評估其效益、成品是否符合預期等，藉以提高農產品的經濟價值，農業部長陳駿季也特別跨海來主持，盼提升金門縣農業競爭力。

這項揭牌啟用儀式今天上午在農試所舉行，包括陳駿季、金馬聯合服務中心執行長楊上德、縣府參議陳祥麟、縣議員周子傑、縣議員蔡其雍與金門農業試驗所長許丕祥等人共同主持。

許丕祥表示，近年金門在地農產種類逐漸多元，但受地區域限制、氣候因子及集中產季影響，且農產品賞味與價值保存期限有限，易造成農產損失問題，因此農試所特別整建農產加工打樣場域，並購置農產加工機械設備，由農業部補助800萬元，成立農產加值打樣中心，盼全力協助農民。

「農產加值打樣中心」未來將以農業生產技術移轉予農民的基礎上，針對乾燥、粉碎、碾製及焙炒四大類初級加工範疇，由符合安全及衛生規範之打樣中心人員與設備，輔導在地農民生產符合食品衛生法規初級加工產品，教育農民各項食品加工應注意之法規規範與環境衛生相關事宜。