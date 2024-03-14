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金門成立農產加值打樣中心 盼提升在地農業競爭力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由農業部補助800萬元，協助金門縣農業試驗所建置「農產加值打樣中心」今天上午舉辦揭牌啟用儀式。記者蔡家蓁／攝影
由農業部補助800萬元，協助金門縣農業試驗所建置「農產加值打樣中心」今天上午舉辦揭牌啟用儀式。記者蔡家蓁／攝影

農業部補助800萬元，協助金門縣農業試驗所建置「農產加值打樣中心」今天上午舉辦揭牌啟用儀式，未來將提供給金門縣農民投入加工前評估其效益、成品是否符合預期等，藉以提高農產品的經濟價值，農業部長陳駿季也特別跨海來主持，盼提升金門縣農業競爭力。

這項揭牌啟用儀式今天上午在農試所舉行，包括陳駿季、金馬聯合服務中心執行長楊上德、縣府參議陳祥麟、縣議員周子傑、縣議員蔡其雍與金門農業試驗所長許丕祥等人共同主持。

許丕祥表示，近年金門在地農產種類逐漸多元，但受地區域限制、氣候因子及集中產季影響，且農產品賞味與價值保存期限有限，易造成農產損失問題，因此農試所特別整建農產加工打樣場域，並購置農產加工機械設備，由農業部補助800萬元，成立農產加值打樣中心，盼全力協助農民。

「農產加值打樣中心」未來將以農業生產技術移轉予農民的基礎上，針對乾燥、粉碎、碾製及焙炒四大類初級加工範疇，由符合安全及衛生規範之打樣中心人員與設備，輔導在地農民生產符合食品衛生法規初級加工產品，教育農民各項食品加工應注意之法規規範與環境衛生相關事宜。

陳駿季相當認可金門農友近年來的表現，也肯定農試所對農友的照顧與協助，他認為， 「農產加值打樣中心」設置後，能減少農友們農產加工成本，縮短產品開發期程，創造農產品價值，延長保存期限，開發多樣化銷售形式，相信能促進產品產業化發展，提升在地的農業競爭力。

農業部長陳駿季也特別跨海來主持「農產加值打樣中心」揭牌儀式，並參觀內部的設備陳列。記者蔡家蓁／攝影
農業部長陳駿季也特別跨海來主持「農產加值打樣中心」揭牌儀式，並參觀內部的設備陳列。記者蔡家蓁／攝影
農業部長陳駿季（左二）與縣議員周子傑（右一）參觀農試所內的網室栽培，了解農友的需求。記者蔡家蓁／攝影
農業部長陳駿季（左二）與縣議員周子傑（右一）參觀農試所內的網室栽培，了解農友的需求。記者蔡家蓁／攝影
農業部長陳駿季（左三）與縣議員周子傑（左一）、蔡其雍（左二）一起參觀農試所內的網室栽培，並力薦金門的蔬菜。記者蔡家蓁／攝影
農業部長陳駿季（左三）與縣議員周子傑（左一）、蔡其雍（左二）一起參觀農試所內的網室栽培，並力薦金門的蔬菜。記者蔡家蓁／攝影
農業部長陳駿季（左）頒贈紀念品給金門農業試驗所長許丕祥，肯定他的付出。記者蔡家蓁／攝影
農業部長陳駿季（左）頒贈紀念品給金門農業試驗所長許丕祥，肯定他的付出。記者蔡家蓁／攝影

農業部 農民 金門 陳駿季

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