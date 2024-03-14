恆春民謠薪火相傳重要推手 半島2民間團體獲台灣文化獎
發源於屏東恆春半島的恆春民謠，經已故歌手陳達被採集民謠的音樂家發掘後，恆春鎮和滿州鄉民間先後成立傳承推廣的團體，30多年來，舉辦民謠歌唱賽、深入小學教唱、培植人才，代代薪火相傳，與縣府舉辦的「半島歌謠季」相輔相成，縣府推薦第69屆台灣文化獎，傳回雙雙獲獎喜訊，讓恆春民謠文化不僅是屏東之光，更永續傳唱。
台北西區扶輪社主辦的「台灣文化獎」，已表揚文學、藝術、音樂、建築等各領域表現傑出的文化工作者逾百人，本屆邀國立台北藝術大學擔任協辦單位，組織公正專業的評審委員會，以台灣民謠相關團體為獎勵對象，藉以肯定其投入推廣台灣文化的努力，並建立對本土文化的光榮感與認同感，3月18日晚上在台北晶華酒店頒獎。
縣府文化處說，恆春半島特有的民謠，是台灣具有代表性的台語歌謠音樂，不僅是依文資法登錄的傳統表演藝術，歷年更有朱丁順、張日貴與陳英3位國家認證的「人間國寶」民謠傳藝師；2民謠團體與學校、團體和縣府聯手推動民謠文化扎根，長期致力傳承、發揚與創新民謠，讓在地民謠能世代傳承，代代傳唱，具有文化保存和發展重要貢獻。
縣府文化處去年舉辦「半島歌謠季」以今古交融方式呈現，安排2位人間國寶陳英與張日貴與自己26年前的老錄音呼應對唱，並安排2協會與跨國爵士大樂團、搖擺舞團與金曲音樂人林強共演，創造滿場數萬人觀眾的感動與回憶；另第一階段恆春文化中心工程將於近日啟用，包含恆春民謠館、聲音博物館和圖書閱讀空間，未來成為恆春半島的民謠培育中心。
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