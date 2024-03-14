澎湖首樁都更案停工半年未見改善 縣府決連續罰

澎湖縣首宗民間自主都更案「文康A」都更工程，因得標廠商積欠下游包商工程款，工程因而停擺，岩盤出現崩落，有公共安全疑慮。澎湖縣政府介入處理，至今已閒置半年仍未復工，澎湖縣政府決定連續罰，傳近日將第五次罰。

據了解，「文康A」中興戲院都更案在澎湖縣馬公市文康街商圈，原計畫拆除澎湖馬公中興戲院舊址，與旁邊13筆土地共同都更，要興建地下2層、地上14層鋼筋混凝土結構建築物，規畫1樓商場、2樓電影院、3樓至14樓為住宅，預訂去年底完工。

去年9月這項都更工地，因得標廠商積欠營造廠商工程款，營造廠拒絕進繼續施作，工程進度明顯延宕，後來工地出現岩盤落石崩落，廠商僅以帆布鋪蓋，澎湖縣政府多次邀集相關單位協調及限期改善，但傳出起照人、監造人、承造人仍逾期沒緊急應變措施，澎湖縣政府認為有公安疑慮，並以違反澎湖縣建築物施工中管制要點、建築法等相關規定，決定開罰。

澎湖縣府去年10月24日、10月30日、11月6日、11月29日4次裁罰後，要求相關廠商今年2月8日前，應針對落石坍塌危險區，採取修復補強作業，但工區仍未復工，縣府函示起造人、監造人、承造人儘速復工，將第五次裁罰，並連續裁罰至改善完畢為止，降低周邊商家、住戶的公共安全風險。