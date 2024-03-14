快訊

阻止抖音亡國？美國TikTok禁令法案，如果違反會發生什麼事

國民黨「新三子」成形中！她成藍營新共主 綠白磨刀霍霍

大同整合芙蓉大樓卻卡在林郭家族 王光祥只能放手出售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖首樁都更案停工半年未見改善 縣府決連續罰

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
澎湖首宗民間自主都更案停擺半年未改善維護，澎湖縣政府將連續罰。圖／澎湖縣政府提供
澎湖首宗民間自主都更案停擺半年未改善維護，澎湖縣政府將連續罰。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣首宗民間自主都更案「文康A」都更工程，因得標廠商積欠下游包商工程款，工程因而停擺，岩盤出現崩落，有公共安全疑慮。澎湖縣政府介入處理，至今已閒置半年仍未復工，澎湖縣政府決定連續罰，傳近日將第五次罰。

據了解，「文康A」中興戲院都更案在澎湖縣馬公市文康街商圈，原計畫拆除澎湖馬公中興戲院舊址，與旁邊13筆土地共同都更，要興建地下2層、地上14層鋼筋混凝土結構建築物，規畫1樓商場、2樓電影院、3樓至14樓為住宅，預訂去年底完工。

去年9月這項都更工地，因得標廠商積欠營造廠商工程款，營造廠拒絕進繼續施作，工程進度明顯延宕，後來工地出現岩盤落石崩落，廠商僅以帆布鋪蓋，澎湖縣政府多次邀集相關單位協調及限期改善，但傳出起照人、監造人、承造人仍逾期沒緊急應變措施，澎湖縣政府認為有公安疑慮，並以違反澎湖縣建築物施工中管制要點、建築法等相關規定，決定開罰。

澎湖縣府去年10月24日、10月30日、11月6日、11月29日4次裁罰後，要求相關廠商今年2月8日前，應針對落石坍塌危險區，採取修復補強作業，但工區仍未復工，縣府函示起造人、監造人、承造人儘速復工，將第五次裁罰，並連續裁罰至改善完畢為止，降低周邊商家、住戶的公共安全風險。

澎湖縣 都更 馬公

延伸閱讀

澎湖科大校園徵才博覽會 人潮滿滿

美軍在台協助國軍訓練？遭澎湖醉男痛毆 3名美籍壯漢身分曝光

體壯3美軍不惹事 澎湖3醉客聚眾打人下場出爐

澎湖議員吳政杰心肌梗塞病情惡化 直升機送台中救治

相關新聞

澎湖首樁都更案停工半年未見改善 縣府決連續罰

澎湖縣首宗民間自主都更案「文康A」都更工程，因得標廠商積欠下游包商工程款，工程因而停擺，岩盤出現崩落，有公共安全疑慮。澎...

去西子灣更快了！高市蓬萊路增右轉時相縮短20%通過時間

高雄市蓬萊路與臨海新路是進出哈瑪星與西子灣的重要路口，緊臨駁二與哈瑪星鐵道園區，輕軌也行經與此，每到假日人車擁擠時常交通...

打造複合式動物救傷安置場域 屏東動物之家6月正式營運

「給浪浪們一個新的家！」屏東縣政府為解決流浪犬貓收容空間不足，在原隘寮營區打造複合式屏東縣動物之家，初步規畫友善收容、重...

往來屏東、竹田過溝橋基樁損壞 3.5噸以上車輛限制通行

屏東縣府近日接獲民眾通報，竹田鄉西勢通往屏東市大湖的過溝橋路面出現裂縫，縣府12日與橋梁檢測公司現勘，現地基樁及橋台確有...

高雄輕軌太早收班夜貓族哀嘆 高捷：暫無延後需求

高雄環狀輕軌成圓後銜接捷運站，還能轉搭公車、台鐵或騎公共腳踏車，吸引通勤族搭乘。不過輕軌的營運時間較短，有民眾希望能延後...

台積將設廠 鳥友：恐擾半屏山生態

高雄半屏山是猛禽過境遷徒路線，共記錄過大冠鷲等22種猛禽，一旁楠梓產業園區的台積電建廠工程正在進行，市府也計畫在緊鄰半屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。