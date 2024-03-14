去西子灣更快了！高市蓬萊路增右轉時相縮短20%通過時間

高雄市蓬萊路與臨海新路是進出哈瑪星與西子灣的重要路口，緊臨駁二與哈瑪星鐵道園區，輕軌也行經與此，每到假日人車擁擠時常交通堵塞。高雄市交通局近日進行車道標線、路口號誌時相調整，預計可紓解交通堵塞，縮短20%至30%的通過時間。

蓬萊路北往南右轉臨海新路，原本規畫蓬萊路右轉專用車道及紅燈右轉燈號，當遇假日及特殊活動時車流量大，加上輕軌密集穿越，輕軌東西向穿越時與臨海新路綠燈共用通行，蓬萊路則為紅燈，導致蓬萊路車輛壅塞。

交通局與相關單位會勘後，調整蓬萊路北往南方向車道配置，增設右轉車道，並於臨海新路綠燈及輕軌共用綠燈通行時，增加蓬萊路紅燈右轉時相，如此蓬萊路北往南右轉可增加40秒之綠燈通行時間，縮短20%至30%的通過時間。