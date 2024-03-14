打造複合式動物救傷安置場域 屏東動物之家6月正式營運

「給浪浪們一個新的家！」屏東縣政府為解決流浪犬貓收容空間不足，在原隘寮營區打造複合式屏東縣動物之家，初步規畫友善收容、重回家庭、生命教育與親子遊憩等目標，讓新建動物之家轉型為多功能送養及生命教育中心，今年試營運至今，認養犬49隻、 貓 59隻，共計108隻，縣府農業處指出，園區規畫今年6月正式營運，可望提高認養率。

屏東縣政府斥資2億762萬元，打造占地3.7公頃具動物保護教育意義的綜合園區屏東縣動物之家，2022年9月動土，已完工試營運，後續還有優化環境部分3414萬元計畫，正向農業部動保司爭取中。除流浪犬貓收容外，並提供野生動物救傷暫時安置、寵物行為訓練、醫療及民眾休憩等功能。

收容區委託社團法人台灣愛狗人協會辦理，動物醫院、寵物美容及行為訓練將由大仁科技大學進駐，動物救傷部分則先由農業處負責；原本屏科大的公立犬貓中途之家未來將繼續扮演中繼角色，新進的流浪動物會先送往該處，經相關評估後再送到動物之家，讓民眾認養。

流浪犬貓收容區，收容隻數上限犬500隻、貓80隻，截至3月10日止共收容犬98隻、貓40隻，以造成公安問題包括占據交通要道、學校、未達人道評估等，與動保案件包括遺失、棄養等對象；野生動物救傷暫置區收容量270隻，以暫時收置為原則，確定無法野放則視狀況開放認養或人道處理，避免長期收容，可望改善屏東縣動物收容壓力，提升收容動物福利。

縣長周春米說，屏東縣動物之家在動物收容空間設計方面，參考國內外收容所設計概念，採納相關動保團體與志工等單位意見，針對噪音防制、臭味防治及排水系統等特殊需求均有妥善規畫，寵物醫療、美容方面，增加熱水設備，就是為重視動物福利，減少鄰避效應的影響，未來將開放機關學校團體參訪，定期舉辦相關教育課程，讓動物福利及保護觀念向下扎根。