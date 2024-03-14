往來屏東、竹田過溝橋基樁損壞 3.5噸以上車輛限制通行

屏東縣府近日接獲民眾通報，竹田鄉西勢通往屏東市大湖的過溝橋路面出現裂縫，縣府12日與橋梁檢測公司現勘，現地基樁及橋台確有損壞及變形情況，為避免發生危險，限制3.5噸以上車輛通行，請往來的限行車輛提早改道，縣府將每天巡檢，並提報災害復建工程盡早完成改建，以維用路人安全。

屏東縣府工務處表示，過溝橋是3跨2落墩橋梁，橋長31.5公尺、橋寬5公尺，民國68年4月竣工，位在竹田鄉屏48線上，因去年9月海葵颱風豪雨沖刷，造成橋台基礎掏空，進橋版路面有開裂下陷情況，縣府即作橋梁檢測，當時僅橋墩裸露，基樁和橋台並無損壞及變形，即先行將路面修復和提報災害復建工程，並請廠商定期巡檢，後經去年10月25日和今年1月24日追蹤橋梁檢查皆研判可維持通行。

工務處指出，屏48線過溝橋橋墩保護工災後復建工程2月27日決標，12日現勘發現基樁及橋台有損壞及變形情況發生，與設計原意不符，為避免發生危險，限制3.5噸以上車輛通行，縣府會另行提報災害復建工程盡早完成復建，近期仍請往來西勢與大湖的限重車輛請依據牌面行駛（大春路192巷-頂新路91巷-隘寮溪排水左岸堤防路）或提早改道。