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往來屏東、竹田過溝橋基樁損壞 3.5噸以上車輛限制通行

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
竹田鄉西勢通往屏東市大湖的過溝橋基樁及橋台有損壞及變形情況發生，為避免發生危險，限制3.5噸以上車輛通行。圖／屏東縣府工務處提供
竹田鄉西勢通往屏東市大湖的過溝橋基樁及橋台有損壞及變形情況發生，為避免發生危險，限制3.5噸以上車輛通行。圖／屏東縣府工務處提供

屏東縣府近日接獲民眾通報，竹田鄉西勢通往屏東市大湖的過溝橋路面出現裂縫，縣府12日與橋梁檢測公司現勘，現地基樁及橋台確有損壞及變形情況，為避免發生危險，限制3.5噸以上車輛通行，請往來的限行車輛提早改道，縣府將每天巡檢，並提報災害復建工程盡早完成改建，以維用路人安全。

屏東縣府工務處表示，過溝橋是3跨2落墩橋梁，橋長31.5公尺、橋寬5公尺，民國68年4月竣工，位在竹田鄉屏48線上，因去年9月海葵颱風豪雨沖刷，造成橋台基礎掏空，進橋版路面有開裂下陷情況，縣府即作橋梁檢測，當時僅橋墩裸露，基樁和橋台並無損壞及變形，即先行將路面修復和提報災害復建工程，並請廠商定期巡檢，後經去年10月25日和今年1月24日追蹤橋梁檢查皆研判可維持通行。

工務處指出，屏48線過溝橋橋墩保護工災後復建工程2月27日決標，12日現勘發現基樁及橋台有損壞及變形情況發生，與設計原意不符，為避免發生危險，限制3.5噸以上車輛通行，縣府會另行提報災害復建工程盡早完成復建，近期仍請往來西勢與大湖的限重車輛請依據牌面行駛（大春路192巷-頂新路91巷-隘寮溪排水左岸堤防路）或提早改道。

屏東縣 海葵颱風

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