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高雄輕軌太早收班夜貓族哀嘆 高捷：暫無延後需求

聯合報／ 記者王勇超蔡世偉潘奕言／高雄即時報導
高雄輕軌的營運時間較短，有民眾希望能延後與捷運同步，高捷公司回應，暫無延長收班需求。記者潘奕言／攝影
高雄輕軌的營運時間較短，有民眾希望能延後與捷運同步，高捷公司回應，暫無延長收班需求。記者潘奕言／攝影

高雄環狀輕軌成圓後銜接捷運站，還能轉搭公車、台鐵或騎公共腳踏車，吸引通勤族搭乘。不過輕軌的營運時間較短，有民眾希望能延後與捷運同步，高捷公司回應，百貨公司或商業市集多在晚間10點結束，輕軌最後收班時間已達深夜11點30分，評估暫無再延長收班的迫切需求。

目前輕軌營運時間為6:30至22:00，比捷運的6:00至24:00早收班，台鐵也開至近午夜，連公車都比輕軌晚，對於轉乘族群，或推廣夜間活動觀光較為不利。有上夜班的民眾反映，希望輕軌能延後打烊；也有愛上夜店續攤的年輕人抱怨，「不能搭輕軌跑趴！」

在客運公司擔任售票員的蔡小姐說，因為排班關係，有時需要早上6點出門，或是晚上11點多才下班，此時完全搭不到輕軌，如能延長及提前，對於上早班或者夜班民眾，更能提供安全便利的交通。

習慣搭捷運通勤的的李先生說，大眾運輸服務的時間依照多數民眾上班時間制定比較符合成本，「現在時間是可以」，除非有特定節日再提早或延長營業時間就可以了。

高捷公司說，輕軌的營運時間是否提早或延後，需通盤考量實際旅運需求、司機員人力是否能獲得充分的休息及合理運用，也需預留足夠的夜間維修時間；特殊節日或大型活動，會視狀況配合延長營運。

平常日百貨公司或商業活動多在晚間10時結束營業，晚間10時開出末班車，90分鐘繞行1圈收班時間已在深夜11時30分許，暫無延長收班需要。

高市交通局說，將持續觀察公車運量移轉情形，配合Ubike等轉乘設施，進行路線轉型，推出輕軌轉乘接駁公車或是社區型公車，以擴大公共運輸服務範圍。

另外民眾可下載高雄iBus APP，內有輕軌動態、公車動態、Ubike站點等，今年1月共下載1萬1057次，使用約407萬次，較去年同期成長59%及12.2%。

公車 捷運 輕軌

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