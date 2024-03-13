明揚大火曝消防人力問題 屏東消防第3分隊設立地點確認

去年9月明揚大火造成百餘人死傷，屏東縣消防人力問題備受討論，地方民代關切，屏東縣消防局研擬在屏東市增設第三分隊，縣長周春米今表示，第三分隊勢在必行，經多方評估後，已決定在建國路屏東縣警局拖吊場，後續展開相關行政程序，土地需求變更與經費爭取。消防局表示，希望能在兩年內設立完成。

屏東縣議員蔣家煌深感明揚大火過後，消防設備遭毀損，他號召10多家企業，了解消防弟兄第一線救災需要，今天捐贈一批裝備器材價值100萬元，包含火場共生面罩、電動撐開器等，蔣家煌說，盼能拋磚引玉，讓更多企業捐贈裝備，提升救災量能。

縣長周春米今說，屏東市區近20萬人口數，大部分聚集在屏東汽車產業園區、科技園區、科學園區與六塊厝產業園區，設立第三消防分隊勢在必行，經由多方評估後，已決定在屏東市建國路縣警局拖吊場為優先考量，後續展開相關行政程序，包括土地需求變更及經費爭取，後續將盡速建置，守護鄉親、屏東產業園區企業安全。

長期關注消防議題民進黨議員方一祥認為，第三分隊廳舍應設在屏東市六塊厝長安宮附近，那邊位置較適合，鄰近屏東市人口聚集區西北區、且與產業園區不遠，會與縣府建議爭取。屏縣消防局表示，長安宮六塊厝附近地點，向軍方正式詢問，軍方也函文說明，該處地點有建築物高度限制，限高6米。消防廳舍要擺放大型車輛，雲梯車、消防車等，一樓車庫高度較高，該處因限高禁建不適合。

消防局長李彬正說，第三分隊設置位置以屏東市建國路縣警局拖吊場為優先考量，接下來辦理土地地目變更，開始編列規畫設計等預算，新建經費預算約8千萬元，希望能在兩年內完成。屏三分隊人力預估與屏二分隊人力相同，人力20人。