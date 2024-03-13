快訊

美媒：美啟動對台重大軍事合作 陸軍特種部隊長駐

雙北有感！21點36分東部海域規模4.5地震 最大震度3級

阿沁網紅嫩妻認持毒！地檢署外90度鞠躬 哽咽「都是我自己的行為」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明揚大火曝消防人力問題 屏東消防第3分隊設立地點確認

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米今出席消防設備捐贈儀式，現場說明屏東市設置第三分隊進度，將選在屏東市建國路，縣警局拖吊保管場。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米今出席消防設備捐贈儀式，現場說明屏東市設置第三分隊進度，將選在屏東市建國路，縣警局拖吊保管場。記者劉星君／攝影

去年9月明揚大火造成百餘人死傷，屏東縣消防人力問題備受討論，地方民代關切，屏東縣消防局研擬在屏東市增設第三分隊，縣長周春米今表示，第三分隊勢在必行，經多方評估後，已決定在建國路屏東縣警局拖吊場，後續展開相關行政程序，土地需求變更與經費爭取。消防局表示，希望能在兩年內設立完成。

屏東縣議員蔣家煌深感明揚大火過後，消防設備遭毀損，他號召10多家企業，了解消防弟兄第一線救災需要，今天捐贈一批裝備器材價值100萬元，包含火場共生面罩、電動撐開器等，蔣家煌說，盼能拋磚引玉，讓更多企業捐贈裝備，提升救災量能。

縣長周春米今說，屏東市區近20萬人口數，大部分聚集在屏東汽車產業園區、科技園區、科學園區與六塊厝產業園區，設立第三消防分隊勢在必行，經由多方評估後，已決定在屏東市建國路縣警局拖吊場為優先考量，後續展開相關行政程序，包括土地需求變更及經費爭取，後續將盡速建置，守護鄉親、屏東產業園區企業安全。

長期關注消防議題民進黨議員方一祥認為，第三分隊廳舍應設在屏東市六塊厝長安宮附近，那邊位置較適合，鄰近屏東市人口聚集區西北區、且與產業園區不遠，會與縣府建議爭取。屏縣消防局表示，長安宮六塊厝附近地點，向軍方正式詢問，軍方也函文說明，該處地點有建築物高度限制，限高6米。消防廳舍要擺放大型車輛，雲梯車、消防車等，一樓車庫高度較高，該處因限高禁建不適合。

消防局長李彬正說，第三分隊設置位置以屏東市建國路縣警局拖吊場為優先考量，接下來辦理土地地目變更，開始編列規畫設計等預算，新建經費預算約8千萬元，希望能在兩年內完成。屏三分隊人力預估與屏二分隊人力相同，人力20人。

李彬正說，屏東市建國路警察局拖吊場該處面積共1萬多平方公尺，消防局屏東第三分隊所需面積約為2500到3000平方公尺，展開後續相關作業程序，越快越好，希望能在兩年內完成。

屏東縣長周春米（中）今出席消防設備捐贈儀式，並說明屏東市設置第三分隊進度，將選在屏東市建國路，縣警局拖吊保管場。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今出席消防設備捐贈儀式，並說明屏東市設置第三分隊進度，將選在屏東市建國路，縣警局拖吊保管場。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局屏東第二分隊，明揚大火後，屏東縣消防人力備受討論。記者劉星君／攝影
屏東縣消防局屏東第二分隊，明揚大火後，屏東縣消防人力備受討論。記者劉星君／攝影

人力 屏東縣

延伸閱讀

計程車「四輪朝天」滑落10公尺邊坡 司機受傷送醫、疑過彎失控釀禍

屏東動物之家6月正式營運 可望提高認養率

【Daily Podcast】日本虐兒事件通報逐年增加、人力不足／波音飛航安全疑慮未消吹哨者身亡

再裁員百人？群創：組織彈性策略 年度績效考核人力調整

相關新聞

真有神蹟？ 向神明祈願賜籤詩號碼中頭獎 建廟基金有著落了

屏東縣郭姓男子因主持的廟宇神明交代廟宇今年要重建，他向主神中壇元帥祈求「建廟基金」，他用籤詩號碼擲筊問神明，就在土地公生...

明揚大火曝消防人力問題 屏東消防第3分隊設立地點確認

去年9月明揚大火造成百餘人死傷，屏東縣消防人力問題備受討論，地方民代關切，屏東縣消防局研擬在屏東市增設第三分隊，縣長周春...

高市凱旋四路快慢車分隔島拆除 騎士直呼「變好騎」

高雄市凱旋四路班超路至瑞南路段原來設有快慢車分隔島，因慢車道狹窄，不但騎車危險，公車臨停也不方便，市府交通局評估後拆除，...

潘連周二審當選無效定讞 黃建溢今遞補屏縣議員宣誓

屏東縣議會今舉行第三選區議員黃建溢遞補宣誓就職典禮，由副議長盧文瑞主持，屏東地方法院庭長程士傑監誓，這是屏東縣本屆議員中...

高雄港旅運中心郵輪母港航季開始 單日進出港旅客可望再突破7000人次

高雄港郵輪母港航季隨著春季旅遊盛行即將開始，預計3月16日、20日及24日，將再迎接3航次歌詩達莎倫娜號（Costa S...

有感明揚大火 議員蔣家煌號召企業共捐1百萬消防器材

去年9月明揚大火造成百餘人死傷，屏東縣4名消防員殉職，現仍有3名消防員受傷請假中；屏東縣議員蔣家煌有感於此，號召在地10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。