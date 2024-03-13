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漫步南迴藝術季裝置「夏日轉場」摔傷 婦女提國賠

中央社／ 台東縣13日電

去年深受遊客喜愛的南迴藝術季裝置藝術「夏日轉場」，1名婦女走到盡頭不明原因摔落沙灘受傷。台東縣政府今天證實受傷婦女提出國賠申請，目前正簽審中。

「夏日轉場」裝置藝術品位於台東南迴線大武鄉知名里程牌9420附近的海邊，是去年南迴藝術季作品之一，主要呈現與浪花回應海的呼喚；分上下2層，步道採用木質舖設，並以輕鋼架支撐，全長約120公尺。由於有無敵海景視野，被遊客稱為南迴「絕殺景點」。

「夏日轉場」步道兩側設有護欄，也加裝防摔網，現場也設置敬告牌提醒，步道限制人數10人，但去年4月1名婦女走到盡頭時忽然掉落沙灘上受傷，台東縣政府文化處於是拆除此件作品。

台東縣議會今天進行臨時會，縣議員簡維國向文化處長李吉崇質詢，是否有人提出國賠聲請。李吉崇表示，這案受傷當事人已提出國賠聲請，是否會賠，正依程序審核中。簡維國說，這種事情如果發生在民間場所，早就該賠了，而且賠不完。

李吉崇表示，設計施作團隊想法有改進空間，畢竟是容許人走上去拍照，雖有警示，但還有進步空間，至於是否同意國賠，正按相關程序簽核。

李吉崇坦言過去公共藝術只有保固，沒有保險，但去年意外發生後，已針對所有作品從設計到施作，都要求安全，並加強檢測、通報，同時全部辦理保險。

台東 國賠

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