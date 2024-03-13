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守護南迴公路的南興地磅站整修有譜 警局：上半年完成

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
守護台東南迴公路結構安全的南興地磅站，去年因海葵颱風侵襲，造成過磅室鐵皮屋頂毀損，經警局爭取經費獲公路局補助後，最快上半年度完成整修，繼續守護南迴公路。記者尤聰光／攝影
守護台東南迴公路結構安全的南興地磅站，去年因海葵颱風侵襲，造成過磅室鐵皮屋頂毀損，經警局爭取經費獲公路局補助後，最快上半年度完成整修，繼續守護南迴公路。記者尤聰光／攝影

守護台東南迴公路結構安全的南興地磅站，去年因海葵颱風侵襲，造成過磅室鐵皮屋頂毀損，經台東縣警局爭取經費獲公路局補助後，最快上半年度完成整修，繼續守護南迴公路。

警局交通隊表示，目前經費已到位，已進行相關修繕作業程序，除了過磅室屋頂鐵皮整修，周遭設施環境也一併修繕，預計6月底前整修完成，未來持續爭取更多經費來維管。

去年9月海葵颱風16級強風重創台東，其中南迴公路南興地磅站也是受災戶之一，過磅室屋頂鐵皮幾乎被掀翻毀損，警局趕在今年夏天前，向公路局爭取經費維修獲同意補助。

「夏天就不會炎熱了。」過磅室人員說，當初設計屋頂加蓋鐵皮就是遮擋陽光照射，尤其夏天動輒超過35度高溫，過磅室雖有加裝冷氣，還是很熱，鐵皮修繕好了，就會舒適不少。

位於南迴公路南下路段的南興地磅站，是3.5噸以上貨卡車輛必須受檢過磅的關卡，自2010年開始啟用後，大型車輛違規超載情況大幅降低，甚至有連3年沒有違規超載紀錄，成效顯著。

尤其南迴公路拓寬改善工程台東端2020年通車後，公路安全結構更顯重要，因此，南興地磅站擔負起守護南迴公路的重要角色，但由於位處鄰海區，設施也易受強風及海鹽侵襲損壞。

警局交通隊多年來與公路局共同維護設施，希望持續守護南迴公路安全。交通隊呼籲司機地磅站修繕期間勿存著僥倖心態違規超載，地磅站仍正常作業，務必進站過磅檢查。

南興地磅站擔負起守護南迴公路的重要角色，但由於位處鄰海區，設施也易受強風及海鹽侵襲損壞。記者尤聰光／攝影
南興地磅站擔負起守護南迴公路的重要角色，但由於位處鄰海區，設施也易受強風及海鹽侵襲損壞。記者尤聰光／攝影

南迴公路 台東 海葵颱風

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