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屏東動物之家6月正式營運 可望提高認養率

中央社／ 屏東縣13日電

屏東縣政府在原隘寮營區打造複合式屏東縣動物之家，今年初試營運以來順利認養共108隻犬貓，農業處今天表示，園區在6月正式營運，可望提高認養率。

為解決流浪犬貓收容空間不足問題，屏東縣政府在原隘寮營區打造複合式屏東縣動物之家，斥資新台幣2億762萬元、占地3.7公頃具動物保護教育意義的綜合園區，2022年9月動土，目前已經完工試營運，後續還有優化環境3414萬元計畫，正向農業部爭取中。

縣府今天發布新聞稿表示，園區除流浪犬貓收容外，並提供野生動物救傷暫時安置、寵物行為訓練、醫療及民眾休憩等功能，今年初試營運迄今已順利認養犬49隻、貓59隻，共計108隻，規劃在今年6月正式營運，可望提高認養率。

縣府提及，園區收容隻數上限為犬500隻、貓80隻，野生動物救傷暫置區收容量能270隻，以暫時收置為原則，確定無法野放則視狀況開放認養或人道處理，避免長期收容，可望改善屏東縣動物收容壓力，提升收容動物福利。

屏東縣長周春米表示，在動物收容空間設計方面，特別參考國內外收容所設計概念，並採納動保團體與志工等意見，針對噪音防制、臭味防治及排水系統等特殊需求均有妥善規劃，甚至在寵物醫療、美容方面，增加熱水設備，就是為了重視動物福利，減少鄰避效應的影響，未來將開放機關學校團體參訪，定期舉辦教育課程，讓動物福利及保護觀念向下札根。

農業處長鄭永裕指出，屏東縣動物之家規劃友善收容，依動物年齡分區飼養、維持通風、舒適環境並規劃互動區，提高被認養機會，並設置隔離區、醫療中心及行為訓練空間，讓流浪動物經收容及行為訓練後改善情況，增加回歸家庭後的穩定性。

動物之家 屏東縣政府 認養

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