同站不同名 月台窄人爆多 無障礙不足 高雄輕軌轉乘問題多

高雄輕軌成圓後與捷運、台鐵形成多個轉乘站，不過目前民眾及網路上反映不少轉乘問題，包括方便性、安全性、無障礙轉乘等，都有改進空間。交通專家表示，大部分交通無法靠單一工具完成，必須搭配其他工具，轉乘問題因此要特別重視。

輕軌與捷運的轉乘站有C3前鎮之星、C14哈瑪星、C24愛河之心、C32凱旋公園等站。根據高雄捷運統計，成圓至今的平日運量，C24約2600人次、C14日約1500人次、C3約1400人次、C32約500人次，C24、C14、C3分占前3名。

C24愛河之心站因與高捷紅線R13凹仔底站交會轉乘，穩坐第一大站位置。不過搭乘人數多、月台面積不足，人潮常滿溢到周邊道路，險象環生。通勤的周小姐說，她上下班都在此站，月台常擠滿人，甚至擠到對面人行道。

高雄市捷運局表示，該車站有配置人員引導，人潮過多時會利用站外空間進行管制與排隊，遇大型活動也會加派人力。未來會透過造街計畫、人行道鋪面優美化等措施，讓民眾有更好的搭乘環境。

同為轉乘站的凱旋公園站與其他3站相比，人次有明顯落差，主要是其到橘線O7文化中心站或是O8五塊厝站，都有450至600公尺距離。住附近的陳先生說，該站離捷運太遠，較少人轉乘，大多是附近上班民眾才會搭輕軌，通勤時間一過乘客就變少。

目前凱旋公園最好轉乘方式是步行或騎Ubike，但沿路人行道鋪面品質有待加強。捷運局回應，已將乘客步行動線連接至人行道系統，工務局也將持續人行道改善計畫，沿線設立引導標誌，提供更好人行環境增加民眾轉乘意願。

而輕軌號稱「對行動不便者最友善」的交通工具，在轉乘問題上仍會遇到不便。記者實地觀察，與捷運轉乘的前鎮之星，或與台鐵轉乘的C18鼓山、C20台鐵美術館、C30科工館站，走一段路後都電梯可搭，尚屬方便。

不過愛河之心站逆行月台及哈瑪星站，離最近的捷運站出口都未設置電梯，必須跨越多次馬路，走較長的路才能搭電梯。

捷運局表示，因場站空間及用地取得評估，目前捷運凹仔底及哈瑪星站2號出口，均無設置電梯的考量。市府將持續進行周邊人行道改善作業、延長綠燈行人通行秒數等方式，提高無障礙轉乘安全及便利性。

至於C3、C24與交會的捷運站不同名問題，劉姓老奶奶說，她之前坐輕軌想在凹仔底站轉乘，結果廣播一直沒聽到凹仔底站，詢問後才知要坐到愛河之心站，只能再搭對向車返回。

高雄市交通局表示，愛河之心及前鎮之星在命名時，除了彰顯市府重要建設，亦經民眾票選及審議會議後核定命名；因現況地標並未改變，目前並無檢討更名計畫。