享壽73歲 藍前立委簡東明病逝

國民黨籍前山地原住民立委簡東明11日深夜在高雄榮總病逝，享壽73歲，任內推動原住民禁伐補償及南迴改等政策讓族人感念。山原立委盧縣一說，簡東明近年定期洗腎，上月中旬出席一場告別式時突然昏倒送醫，病情急轉直下，雖然大家已有心理準備，但得知他過世都很不捨，全力協助家屬治喪。

簡東明是屏東縣獅子鄉排灣族人，屏東師範專科學校（今國立屏東大學），國立中興大學法商學院（今國立臺北大學）行政研究所碩士畢業。教師退休後當選2屆獅子鄉長，代表國民黨參選2008年、2012年及2016年山地原住民立委，3次均當選。

年初原民立委選戰激烈，簡東明抱病出席競選活動，堅持精神令支持者動容。盧縣一說，簡東明在立法院推動原住民禁伐補償法案，為原住民要回合法權益，另向中央爭取往來台東至屏東的南迴公路改善拓寬工程，促成草埔隧道興建，縮短兩地往返時間並提升交通安全性，這些政策能實現都有他奮鬥身影。

簡東明因2016年立法委員選舉涉嫌賄選案一審遭判刑，同時執行停職。2019年4月3日，更一審改判無罪、職權恢復，2020年2月5日無罪確定。