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騎樓開店亂象多 高雄要設示範區

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄市騎樓管理使用自治條例雖通過，但未訂施行細則，市區商家在騎樓擺放商品的亂象多。記者宋原彰／攝影
高雄市騎樓管理使用自治條例雖通過，但未訂施行細則，市區商家在騎樓擺放商品的亂象多。記者宋原彰／攝影

高雄市騎樓管理使用自治條例通過開放騎樓讓商家延伸性營業，例如咖啡廳業者可在騎樓擺放桌椅、服飾店可放展示架等，但須維持1.5公尺人行空間。1年多來，因施行細則未訂，業者無所適從，至今未通過任何許可案，議員接獲不少陳情。

經發局表示，獨立攤位不在開放範圍內，來電詢問多，尚未有正式申請，在顧及人行安全及保障私有權，將規畫示範點試辦，滾動檢討後公告。學者建議開放首要考量行人通行安全，並依營業種類或畫分區域管理。

高雄市騎樓管理使用自治條例2022年上路，騎樓分成僅限行人通行、適用商圈自治條例、攤商或店家能有限度使用，以及未來可視需求發展變更的「待定區」4類。議員黃柏霖、陳麗娜昨在議會開高雄市騎樓人行權利及法規公聽會。

研考會統計，1999去年接獲650件陳情電話，前三名為違規設攤製造環境髒亂、堆放物品、違規停車。警方說，近2年共取締開單1400件，以違規停放機車為主。

律師張宗隆指出，騎樓是私人產權，但也要讓行人通行，建議把行人通行的1.5公尺界線畫出來，警方執法也可減少爭議。義守大學副教授楊東震建議，安全管理很重要，建議以區域施行，節省行政資源，同時弭平店家競爭與比較觀念。高雄大學教授廖義銘說，騎樓分成商業使用及非商業使用等情況，可透過大樓或夜市管委會協助管理，違規要取締。

實際觀察市區街道，不少餐廳業者竟將廚房設在騎樓、機車行陳列整排待售新車、連鎖咖啡廳座位放在騎樓，甚至有部分業者直接用簾子或陳架完全堵死騎樓，行人走路必須繞來繞去。

「租金不菲、店面空間有限」鳳山中山路店家無奈說，30年皆如此，店家會留通道，不會完全封閉。也有店家認為，市府制訂規則「根本是找麻煩」。

高市身障總會副理事長蘇國禎表示，騎樓不應該有任何障礙物，很多店家在騎樓擺放商品，通道目測約100公分左右，市區租金昂貴，為節省空間，很少達到1.5公尺，整平問題比擺攤更重要。

咖啡廳 行人

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