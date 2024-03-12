影／台積電高雄廠每日加班趕工中 鳥友憂猛禽不再棲息鄰山

台積電股價屢創新高，也帶動產能成長，目前台積電高雄廠除了已經動工的兩座晶圓廠外，目前也將展開第三座2奈米廠的評估作業，目前整個工地每天都在加班趕工中，大型機具與工程人員不眠不休作業加緊廠房建設，而一旁的汙染土地防治也同步啟動，在當地做猛禽觀察的鳥友則是擔心政府大動作開發恐怕影響當地長久以來的環境生態，希望要做好相關的配套措施。

為了迎接台積電擴大投資高雄，高雄市府與台積電雙方一直保持密切溝通，不但全力協助廠商未來第三座晶圓廠P3的規劃期程與市場需求，園區第一座晶圓廠P1相關工程均如期如質施作中，預計可於2025年量產，第二座晶圓廠P2亦已核准開工。對於台積電開始評估擴大投資，市府樂見其成，此外針對水電供需部分，高市府與南科管理局合作開發，針對台積電擴大投資進行協助對接，水電需求部分，高雄不僅供電無虞，將再添楠梓與橋頭2座再生水廠，以滿足台積電100%再生水的生產需求。產業人才部分，除媒合在地的中山大學、高科大，近期更同步啟動陽明交通大學與清華大學設立高雄分部的行政作業，將提供台積電半導體產業頂尖人才。加速落實半導體先進製程擴大落地高雄，未來三座晶圓廠需求高階工程師人才將達5千人以上，也將帶動周邊產業數萬人的就業機會。

面對台積電在高雄設廠，從去年開始包括左營高鐵特區、左營南門圓環、楠梓高大特區、橋頭新市鎮一帶，都陸續出現買家進場，房價也持續飆漲一波，買氣始終強勁。