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騎樓開放店家延伸性營業 高雄市將設示範區

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市制定騎樓自治條例，店家可以在騎樓有延伸性營業，至少要預留1.5公尺行人通行空間。記者宋原彰／攝影
高雄市制定騎樓自治條例，店家可以在騎樓有延伸性營業，至少要預留1.5公尺行人通行空間。記者宋原彰／攝影

高雄市區常見店家把桌椅、商品或展示架等物品放在騎樓空間，騎樓違規設攤、製造環境髒亂的案件更占市民陳情專線第1名。高市府自治條例同意騎樓商家延伸性營業，上路一年多未通過任何許可案，店家希望有明確指引。學者建議，開放首要考量行人通行安全，另依據種類或區域積極管理，獎懲並行。

經發局表示，僅開放店家衍伸性營業，獨立攤位不在開放範圍，在顧及人行安全及保障私有權，將找示範點試辦，看有無阻礙再滾動檢討之後再來公告。

「高雄市騎樓管理使用自治條例」2022年上路，騎樓分成僅限行人通行、適用商圈自治條例、攤商或店家能有限度使用，以及未來可視需求發展變更的「待定區」四類。店家屢向民代陳情，想合法申請卻不得其門而入。

議員黃柏霖、陳麗娜今在議會召開「高雄市騎樓人行權利及法規公聽會」。研考會統計，1999去年接獲650件陳情電話，前3名依序為違規設攤製造環境髒亂、堆放物品及違規停車。警方說，近2年共取締開單1400件，以違規停機車為主。

律師張宗隆指出，騎樓及頂樓加蓋是兩大管理難題，東南亞騎樓建築比台灣多，管理卻比較好；騎樓是私人產權，但也要讓行人通行，建議把行人通行的1.5公尺的界線畫出來，保障民眾安全，警方執行也可少爭議。

義守大學副教授楊東震建議，安全管理很重要，建議以區域施行，節省行政力氣，同時弭平店家競爭與比較觀念。高雄大學教授廖義銘說，騎樓分成商業使用、非商業使用等情況，也有住家在騎樓放盆栽花草美化市容，可透過大樓或夜市管委會協助管理，違規使用也要依法取締。

議員陳麗娜指出，騎樓無障礙空間很差，如高低落差等問題很難處理，現階段無法整平只有順平，請市府盡量讓每條馬路都要有人行道可通行，讓輪椅族減少使用騎樓。

議員黃柏霖、陳麗娜今在議會召開「高雄市騎樓人行權利及法規公聽會」，市府經發局允諾設示範區域。記者徐白櫻／攝影
議員黃柏霖、陳麗娜今在議會召開「高雄市騎樓人行權利及法規公聽會」，市府經發局允諾設示範區域。記者徐白櫻／攝影
高雄市區租金昂貴，不少店家會把騎樓出租營業，不過市府僅開放延伸性營業，且要預留1.5公尺以上行人通行空間。記者宋原彰／攝影
高雄市區租金昂貴，不少店家會把騎樓出租營業，不過市府僅開放延伸性營業，且要預留1.5公尺以上行人通行空間。記者宋原彰／攝影
高雄市制定騎樓自治條例，店家可以在騎樓有延伸性營業，至少要預留1.5公尺行人通行空間。記者宋原彰／攝影
高雄市制定騎樓自治條例，店家可以在騎樓有延伸性營業，至少要預留1.5公尺行人通行空間。記者宋原彰／攝影

人行道 行人 高雄市

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