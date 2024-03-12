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屏東神山線觀光郵輪巴士 3月29日為外籍人士開辦免費導覽

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台灣好行─神山線觀光郵輪巴士每日1班，推出5年多來已吸引逾萬旅客遊玩，為讓部落深度旅遊走向國際，3月29日特別為外籍人士開辦的免費英語導覽體驗團。圖／屏東縣政府提供
台灣好行─神山線觀光郵輪巴士每日1班，推出5年多來已吸引逾萬旅客遊玩，為讓部落深度旅遊走向國際，3月29日特別為外籍人士開辦的免費英語導覽體驗團。圖／屏東縣政府提供

帶遊客暢遊屏東原民部落風情和文化底蘊的「台灣好行─神山線」觀光郵輪巴士，探訪屏北地區的魯凱文化及特色，深度走訪霧台及禮納里部落，欣賞原民建築、品嘗道地美食，每日1班，為讓部落深度旅遊走向國際，3月29日為外籍人士開辦的免費英語導覽體驗團，未來擴至其他路線。

縣府交通旅遊處長黃國維說，隨著疫情趨緩國際觀光交流旅遊蓬勃發展，屏東除了度假勝地墾丁、小琉球每年吸引大批國際旅客朝聖外，屏北深厚底蘊的原民文化與部落風情，更值得國際友人前往探訪與深度旅遊；神山線觀光郵輪巴士深入屏東神山、霧台部落，不用煩惱交通景點接駁、又能暢玩涵蓋在地美食與體驗的新旅遊模式。

他說，為讓深度旅遊走向國際，選定深入部落的神山線開辦外籍人士免費英語導覽體驗團，透過踩線體驗團經驗，讓外籍旅客深度體驗部落秘境與原民文化，在台外籍人士，年滿18歲以上，不限國籍、具備流利英語聽說能力、擁有個人社群帳號者皆可報名；由部落專業導覽人員及即時英語口譯老師領路免費暢遊，認識台灣部落深度之美，中午享用豐富美味獵人風味套餐、原民工藝DIY等體驗。

屏東 美食 英語

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