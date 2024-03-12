國際自由車環台賽跨高雄11區 警採「滾動漸進」交管

2024國際自由車環台公路大賽，以高雄為終點站，3月14日高雄賽事將由佛陀紀念館出發，跨11個行政區抵達高雄國家體育場。高雄警方將「滾動漸進方式」管制交通，減少短用路人受管制的等候時間。

國際自由車環台公路大賽自3月10日登場，3月14日巡迴至最後一站高雄站，當天高雄賽事上路，將由大樹佛陀紀念館出發，經旗山、美濃、六龜、桃源、甲仙、杉林、燕巢、大社、楠梓抵左營高雄國家體育場，全長約147公里。

高雄市警局今天表示，高市警方負責交通管制、車隊引導及維護選手安全工作，也動員義交人員超過200名協勤。

由於過去自由車或路跑活動，用路人常因交通管制時間長，引起路人抱怨連連，高雄市警局表示，這次自由車環台賽，警方採「滾動漸進方式」交通管制，在自由車隊到達前，才透過前導車提示路口員警、義交交管，管制時間可縮減10至15分鐘，希望保護參賽隊伍安全，也兼顧用路人便利性，減少管制等侯時間。

高雄市警交通大隊長黃元民建議用路人避開上班尖峰車潮及管制時段，多利用周邊替代道路通行，以免耽誤時間，在管制時段，配合現場警、義交指揮。

警方發布各行政區道路管制預估時間資訊如下，視自由車隊抵達時間微調：

(一)大樹區：上午9時45分至10時20分、中午12時20分至下午1時25分（回程）。

(二)旗山區：上午9時50分至10時45分、中午12時至下午1時15分（回程）。

(三)美濃區：上午10時15分至11時。

(四)六龜區：上午10時30分至11時45分、11時15分至中午12時10分（回程）。

(五)桃源區：上午11時15分至11時55分。

(六)甲仙區：上午11時30分至中午12時30分。

(七)杉林區：上午11時50分至中午12時45分。

(八)燕巢區：中午12時45分至下午1時40分。

(九)大社區：中午12時50分至下午1時40分。

(十)楠梓區：中午12時50分至下午1時55分。

(十一)左營區(終點區)：下午1時至下午2時。

賽事競賽路線：

里嶺大橋台29線→右轉旗山橋(台28線)→竹子門→新威大橋→十八羅漢山服務區(台27甲)→右轉太平路→六龜大橋→左轉六龜山城休息站(台27甲)→左行源通香腸(台27線)→右行不老溫泉區(高133線)→寶來溫泉公園→左轉寶來一橋(台20線)→甲仙大橋→左轉延平一路(台3線)→旗美醫院→里嶺大橋→右轉信誼高爾夫球場(台22線)→右轉土庫一路→楠梓監理站→德民路→左轉外環西路→右轉左楠路→右轉世運大道→高雄國家體育場(終點)。