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日照中心升級無圍籬共融服務 屏東啟動5示範點盼遍地開花

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府去年推動升級版「無圍籬共融日照服務」，強化失能長者的人際互動，現由5處日照中心推動示範，盼安心共老在縣「遍地開花」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年推動升級版「無圍籬共融日照服務」，強化失能長者的人際互動，現由5處日照中心推動示範，盼安心共老在縣「遍地開花」。圖／屏東縣政府提供

屏東縣老年人口比例已高於全國平均，為讓長輩在地安老，除廣設老人健康照護據點，還有66處照護行動不便長者的日照中心，強化長者自我照顧能力、延緩功能退化外，更可讓家屬獲得喘息；縣府去年加碼推動升級版「無圍籬共融日照服務」，強化失能長者的人際互動、安心共老，現由5處日照中心推動示範，盼在縣內「遍地開花」。

「跨越日照中心的有形和無形圖籬不容易，但一定要做！」縣府長期照護服務處副處長陳田禮芳說，日照中心主要照顧的對象，是失能程度不等的長者，安排與社區互動，會讓受託機構工作人員不安，但事前做好準備和規畫就可克服，以竹田和鹽北日照中心示範點為例，結合社區發展協會、幼兒園、宗廟寺廟等資源，填失能長者欠缺卻渴望的人際互動與社會參與。

鹽北日照中心是3年前由財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家成立，也是鹽埔地區第一間日間照護中心，中心以「互助相伴趣生活」為服務理念，透過與在地彭厝附幼，安排老幼共同活動及節慶表演，拉近大小朋友關係，也從幼兒園主任協助溝通協調，增加家長的認同感，讓系列相關活動獲得正向回響和地方認同。

鹽北日照中心主任林秋子說，透過老幼共學食農教育體驗活動，學童可以認識食物從產地到餐桌的過程，互動交流中也能培養對長者的同理心，孩童的笑聲彵屁帶給長者活力，進而重建長者價值；另規畫相關活動，如「一童上學趣」，讓長者到附幼，在職能治療師運用「五感」教學下與孩童共同上課，「一日廟公」是到土地公廟當清潔志工走入社區，加深在地社區情感連結，透過互動的日照活動，打造越老活越好的友善高齡社會環境。

縣府長照處說，日照中心也是失能長者在社區的另一個家，升級版的「無圍籬共融日照服務」，更安排貼近長輩的生活脈絡，規畫適當的照顧模式及活動設計，以強化長輩的自我照顧能力，過著有品質的安老生活，比起長照2.0的居家服務，有更多加值效益；目前布建率達95％，枋寮和滿州鄉日照中心將陸續啟用，年底前就達成「一國中學區一日照」目標，落實在地安老。

屏東縣政府去年推動升級版「無圍籬共融日照服務」，強化失能長者的人際互動，現由5處日照中心推動示範，盼安心共老在縣「遍地開花」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年推動升級版「無圍籬共融日照服務」，強化失能長者的人際互動，現由5處日照中心推動示範，盼安心共老在縣「遍地開花」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年推動升級版「無圍籬共融日照服務」，強化失能長者的人際互動，現由5處日照中心推動示範，盼安心共老在縣「遍地開花」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年推動升級版「無圍籬共融日照服務」，強化失能長者的人際互動，現由5處日照中心推動示範，盼安心共老在縣「遍地開花」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年推動升級版「無圍籬共融日照服務」，強化失能長者的人際互動，現由5處日照中心推動示範，盼安心共老在縣「遍地開花」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府去年推動升級版「無圍籬共融日照服務」，強化失能長者的人際互動，現由5處日照中心推動示範，盼安心共老在縣「遍地開花」。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 長照 長輩

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