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台積電等帶動楠梓發展 多功能社區中心招標

中央社／ 高雄12日電

台積電等產業帶動楠梓人口增多、產業轉型，高市打造「楠梓區援中派出所暨多功能社區中心」，整合派出所、戶政、長照、育兒等服務，即日起至4月1日招標，經費約2億5000萬元。

高雄市工務局表示，為提升地方治安並提供更便利的區公所、戶政事務所服務，市府在楠梓區大學29路與藍田路東北側機關用地，打造「楠梓區援中派出所暨多功能社區中心」。

工務局表示，1、2樓規劃為援中派出所，3樓為公共托育中心（含定點臨時托育），可提供60名嬰幼兒托育照顧，4樓為戶政事務所，當地居民可辦理戶籍相關業務，5樓為日間照顧中心，提供60名高齡者專業照顧服務，6樓為區公所大型集會堂與會議等，可作為民眾諮詢、活動使用。

高雄工務局長楊欽富指出，援中派出所暨多功能社區中心將成為地方重要地標性建築，由黃冠中建築師事務所以「城市山丘」的設計概念，透過逐層退縮的建築量體設計，創造綠意與休憩空間的多層次景觀平台，提供都市空間立體綠化。

高雄工務局新建工程處說明，工程規模為地下1層、地上6層RC構造建築，總樓地板面積約1282坪，施工經費約新台幣2億5000萬元。工程已於4日上網公告招標，4月1日截止投標、4月2日開標，並採最有利標方式評選廠商，預計民國115年完工。

建築師 托育

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