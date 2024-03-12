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小港機場廢宵禁？ 陳其邁：要多方考量

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻潘奕言／高雄報導
高雄市長陳其邁（中）昨出席小港運動中心動工，被問機場取消宵禁問題，陳其邁說需考量各種因素，讓機場周邊市民有好的居住環境。記者宋原彰／攝影
高雄市長陳其邁（中）昨出席小港運動中心動工，被問機場取消宵禁問題，陳其邁說需考量各種因素，讓機場周邊市民有好的居住環境。記者宋原彰／攝影

高雄國際航空站實施宵禁30年，午夜12點過後飛機不能起降。高雄市長陳其邁認為是否解禁須多方評估，未直接給答案。觀光業者表態支持，鄰近居民正反聲音都有。高雄航空站表示，目前已有降落費等優惠措施，尊重各界討論。

高雄國際航空站早期並無宵禁，但因周邊住宅區密集，夜間飛航影響民眾睡眠，居民群起反彈，1993年10月25日起實施宵禁。

陳其邁說，小港機場是城市級機場，民眾能快速抵達住家、公司，但要解除宵禁，要看機場的貨運量能、人流往來數等數據，做動態調整，「不是簡單講宵禁要不要取消，要多方考量」。

陳其邁強調，荷蘭阿姆斯特丹的機場也不是24小時機場，公共設施、交通運輸須與居民配合，讓機場周邊市民有好的居住環境。

市議員鄭光峰說，小港機場目前較像城市機場而非國際機場，24小時起降較吸引各大航空公司開發航線，若能適度回饋城市，先與居民討論後放寬，或許可創雙贏。

支持解禁的居民認為，新型民航機噪音不大，對住戶影響變小，紅眼班機數量增，有助提升運量。反對者說，機場補助周遭住戶安裝氣密窗，每天早上飛機起降聲響仍大，宵禁取消恐一夜難眠，要有配套。

「非常支持取消宵禁」，旅行社業者王鐘賢說，多數客人都希望出國早去晚回，宵禁早該解除。

宵禁 小港機場 陳其邁

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