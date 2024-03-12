輕軌擠爆、班距長 通勤族等到煩

高雄環狀輕軌2月26日恢復收費，統計至3月1日平均日運量較去年同期成長約40%，但利用輕軌通勤上班族與學生抱怨，車廂太擁擠、班距太久，「等到不耐煩」，有人差點因輕軌遲到，改搭計程車上班。高雄捷運公司說，會先增加區間車因應；捷運工程局表示，研議增購列車。

高雄輕軌路網今年成圓，黃色小鴨暌違10年重返愛河灣，許多人搭輕軌賞鴨，卻出現客滿、乘客擠不上車，2月10日大年初一運量更刷新單日最高紀錄，9萬6128人次。黃色小鴨結束後，隔天恢復收費，每天上午、傍晚通勤，輕軌仍擠滿人，乘客抱怨連連。

45歲陳姓市民是輕軌通勤族，她說，輕軌車站在路邊，不用走樓梯或搭電梯，上班若遇學生人潮，擠不上列車，為避免遲到，曾臨時改搭計程車，若看到排隊，會趕緊找公共單車，「騎單車可能比輕軌還快到公司」，希望顛峰時段加開。

高捷公司說，2月26日恢復收費，統計至3月1日平均日運量2萬9626人次，較去年日均運量2萬1293人次，增加8333人次，成長幅度約40%，民眾意願提高。輕軌每組列車5個車廂，最多載運量250人，尖離峰班距與每日班次提供運能，尚有餘裕，運量若持續成長，會以縮短班距、加開加班車、啟動區間車等因應。

據了解，高雄輕軌24組列車，包括輕軌第1階段採購9組西班牙卡夫列車，第2階段採購15組法國阿爾斯通列車，平均每組列車價格約2億元；高雄捷運工程局說，研議增購輕軌列車，列車價格訪價中，未來以整列車採購，以現有車種為原則，以利後續營運及維修。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，若增購列車，需先確認最短班距，算出所需列車數量，也要提前招募列車長與工作人員；消基會交通委員會召集人李克聰說，增購車輛、縮短班距僅是基本解決方案。現在最被詬病是車速過慢，若一味增車輛、縮短班距，就目前營運，無法吸引汽、機車族改搭輕軌通勤。

市議員張博洋說，因班距過長，輕軌列車要加購，市府應盡快編經費，但列車採購到上路，最快也要1年，曠日廢時，短期想縮短班距或紓解人潮，加開區間車因應。