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工業電腦大廠磐儀科技 進駐高雄KO-IN智高點

中央社／ 高雄11日電

國內工業電腦大廠「磐儀科技」成功進駐高雄市經發局新創基地「KO-IN智高點」園區。未來將與更多高雄技術創新公司合作，開創工控物聯網、ESG、AI Solution無限商機。

「磐儀科技」董事長李明說，「磐儀」成功走向國際市場，由於自己也是高雄出生南部囡仔，希望協助故鄉產業作更好發展，為在地年輕人打造更多就業機會。「一個人可以走快，一群人可以走遠」，期望以「雁行千里」戰略佈局，與新創結盟一起壯大，KO-IN數位孿生實驗室只是一個起點，磐儀將與更多高雄的技術創新公司合作，開創工控物聯網、ESG、AISolution的無限商機。

李明強提及投資高雄契機，來自去年受邀參加高市府籌劃、誠研創新主持營運的產業化合作平台「KO-IN數位孿生實驗室」，成為其合作企業成員並接受誠研創新總經理鍾金峯的建議，朝全資收購或以MBO（經管階層收購）方式，吸引南部優秀公司共同合作，未來除了應用磐儀、磐旭產品資源於智慧電網及AIoT領域外，也將與客戶合作開發更多的行業專用產品。

高雄市經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁上任以來，執政首要目標以智慧科技帶動產業轉型，尤其在近期智慧城市、亞灣計畫及演唱會經濟等政策推動下，吸引年輕人回到高雄。

廖泰翔提及半導體大廠台積電預計明年量產，整體計畫完成後將有上千名工程師、衍生上萬名周邊商業與服務等人才需求。高雄擁有中山大學、成功大學半導體學院，年初清大、陽明交大也將在高雄設立分部，豐富的人才也吸引企業及新創業者加入高雄。

在良好產業基礎下，市府也持續扶植新創公司，媒合在地傳統產業或基礎工業與新創合作，協助工業數位轉型，帶動新創商機。更因應全球低碳趨勢，市府將成立淨零商轉平台，媒合淨零相關供給與需求，歡迎各界加入共同翻轉高雄、帶動新契機。

除了磐儀科技選擇落地高雄以外，還有專注微電網與軌道事業AIoT新創公司「錡鈺智能」也在KO-IN設立南部據點，執行長王筠琪表示，期待拓展儲能到創能的智慧電網綠色模式，加入高雄淨零生態系中。本月7日在KO-IN園區也舉行磐儀科技研發推廣中心、錡鈺智能開幕暨園區廠商新春聚會，來自在地產官學研各界人士超過60人齊聚現場交流。

經發局產業服務科指出，為扶植新創公司及吸引人才根植高雄，市府提供業師輔導、創投資金、市場驗證、社群交流、商機媒合及新創競賽等資源，並設立KO-IN智高點園區、DAKUO高雄市數位內容創意中心及大港創艦等新創基地。去年統計協助新創促成超過新台幣2億元商機，將持續協助新創企業快速與市場對接、提高國際競爭力，打造完整數位科技產業生態系。

半導體 物聯網 高雄市

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