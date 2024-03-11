閱讀扎根 周大觀基金會前進金門締結姊妹圖書館

周大觀文教基會為推動「家庭歡樂悅讀活動」，今天與金湖鎮立圖書館簽署姊妹圖書館，呼籲國內外各界來金門除了一遊八二三戰史館、太武山外，也能不忘走讀金湖圖書館。

周大觀讀出希望中心攜手79國全球熱愛生命獎章得主「閱讀紮根離島．用愛朗讀希望」活動今天在金湖鎮立圖書館舉行。由金湖鎮長陳文顧與周大觀讀出希望中心主任金馨梅簽署姊妹圖書館，呼籲各界除神遊八二三戰史館、太武山，不忘走讀金湖圖書館。

包括全球熱愛生命獎章得主「星星王子」王榮堅現場拉奏希望樂章、「救電英雄」李升茂讀出希望；另外，金門縣長陳福海、縣府文化局長呂坤和、周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭出席見證。

周大觀文教基金會新聞稿表示，為推動「家庭歡樂悅讀活動」，攜手79國全球熱愛生命獎章得主、79國姐妹圖書館，盼以閱讀紮根偏鄉、用愛朗讀希望。

周進華表示，「每當我們翻開任何一本書，就開啟了一道通往世界的大門，為永續鼓勵台灣以至全球偏鄉孩子」；少滑手機．為愛朗讀．航向書海．讀出希望」，屏東縣大鵬灣創辦全球第一個走讀驛站—周大觀讀出希望中心，歡迎國內外各界人士走讀。

郭盈蘭表示，「閱讀」已成為全球國安問題，包括紐西蘭已發現孩子成網迷，進而識字能力減退，日前率先立法—禁止帶手機入校園，並加強實體書閱讀學分的做法，值得全球各界重視，盼讓讓閱讀往下紮根、向上結果。

周大觀基金會經79個國家全球熱愛生命獎章得主推薦，已與79個國家偏鄉圖書館締結姊妹圖書館，永續擴大推動「好書交換．悅讀交流」，並歡迎全球背包客與書共眠、以書會友。