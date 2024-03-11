周大觀前進金湖締結姊妹圖書館 盼閱讀扎根離島

周大觀文教基會為推動「家庭歡樂悅讀活動」，今天前進金門與金湖鎮立圖書館簽署姊妹圖書館，該基金會表示，「閱讀，已成為全球國安問題」，期盼讓閱讀往下紮根．向上結果，他們也呼籲國內外各界，來金門除了遊八二三戰史館、太武山外，也能不忘走讀金湖圖書館。

在金門縣文化局長呂坤和周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭見證下，金湖鎮長陳文顧今天上午10點多與周大觀讀出希望中心主任金馨梅簽署姊妹圖書館。

今天的活動也邀請全球熱愛生命獎章得主星星王子王榮堅、救電英雄李升茂參與。李升茂說，他從小很喜歡讀書，但因家貧，國小畢業後隻身北上工作，但不曾忘卻對閱讀的喜歡，曾經搭高鐵時，發現全車都在滑手機，只有他一人在讀報。

周大觀的媽媽郭盈蘭也表示，周大觀走的時候，當時才40多歲的她悲傷走不出來，為探詢生死，當時她看了很多哲學的書也去讀博士班，覺得讀書是最大的療癒，讀書讓她瞭解人生存在的意義，好書可以感動更多人，讓世界更美好。