小港機場解除宵禁？ 陳其邁：這是大問題需多方考量
高雄小港運動中心今動工，高雄市長陳其邁被問小港機場何時解除宵禁時表示，要多方考量、慎重評估。
小港機場是否要解除宵禁，因涉及地方居民權益，一直以來引起各界討論，目前仍是凌晨0時至6時30分禁止飛機起降，陳其邁認為取消宵禁須考量各種因素，像荷蘭阿姆斯特丹的機場也不是24小時機場，因為公共設施、交通運輸需與居民配合，讓機場周邊市民有好的居住環境。
陳其邁強調，宵禁政策需根據客運、貨運的量做整體評估，小港機場是城市級機場，在亞洲城市間往來相當方便，民眾能快速從通關出來到住家、公司，但要解除宵禁，要看機場的貨運量能、人流往來數等數據，做動態調整，「不是簡單講說宵禁到底要不要取消的問題，要多因素的做考量」。
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