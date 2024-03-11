出國義診半個月燒錢600萬 當地有人不曾看過醫生

高雄市關心人道援助學會成立2年來已出國義診2次，深入墨西哥與瓜地馬拉鄉間，為病患手術治療。由高醫神經外科醫師關皚麗帶頭，每次出動20、20位醫師出國義診，半個月就要花費近600萬元；當地醫療環境非常匱乏，有人還不曾看過醫生。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經外科主治醫師關皚麗，是台灣第1神經外科女醫師，也曾擔任「國際外科學院」（ICS）首位女性理事長。她從2012年起開始從事海外人道醫療義診工作，足跡遍及6大洲10餘國。

不過出國義診需要龐大經費，募款是很繁重、也不容易的工作。關皚麗一直想成立協會或學會，推廣海外醫療義診工作，但因資金不夠，加上對行政流程不熟悉，一直無法圓夢。

2017年她擔任高醫國際醫療中心主任時，為了推廣大陸市場，透過朋友與前立法委員黃良華熟識，到大陸了解當地醫療領域。黃良華在大陸開設學校，那時正好有位老師17歲的兒子被診斷出腦瘤，關皚麗便建議他到台灣動手術，由她執刀。

手術結果非常順利，住院5天就出院，讓黃良華對關皚麗非常讚賞。得知她想籌建海外醫療義診學會，便出錢出力，協助募資及相關行政流程，創辦高雄市關心人道援助學會。黃良華認為，關醫師在人道醫療方面做得很辛苦，這些錢可以放大出十倍的意義與成效，又能幫國家打造醫療軟實力，非常值得。

學會成立至今，已行進過2次國外義診及2次國內義診，國外分別到墨西哥及瓜地馬拉，為期16至18天，所需費用約500、600萬元。出動包括泌尿科、神經外科、腸胃外科、心臟外科、眼科、小兒科、婦產科等20、30位醫師，陣容龐大，許多都是國內名醫師。

出國小件的私人儀器可自己帶，大型儀器就得向當地儀器公司租借。關皚麗說，與其他海外義診團隊不同，學會是以外科手術為主，他們曾在海外進行過膽囊切除、疝氣、腸腫瘤，攝護腺，子宮切除，子宮肌瘤，水腦症、頭部外傷等手術。

多次海外義診經驗，關皚麗深深感慨台灣極佳的醫療環境，她說，有些地方醫療儀器不像台灣這麼好，甚至還有人不曾看過醫生；電力不穩定、開刀房沒有冷氣也是很平常的事。

出國義診的事前準備也是件繁雜的事，關皚麗常要自己先出國跑一趟，與當地政府、醫院、企業先行溝通，了解相關狀況，「總不能醫師都出國了，才發現沒病人可治」。