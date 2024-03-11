紅海珊瑚不減反增 中山大學跨國研究供墾丁復育借鏡

國立中山大學跨國研究發現，沙烏地阿拉伯紅海東北海域珊瑚覆蓋率20年來不減反增，在大片死珊瑚骨骼上綻放新生，研究成果登上國際頂尖期刊「海洋污染公報」；研究團隊指出，此研究可作為墾丁珊瑚復育借鏡。

中山大學海洋生態與保育研究所助理教授林裕䕒跨國研究成果登上「海洋污染公報」（Marine PollutionBulletin），研究發現沙烏地阿拉伯紅海東北海域珊瑚覆蓋率20年來不減反增，研究團隊指出，當地魚群豐富多樣，透過食物鏈抑制大型海藻、海膽叢生，讓珊瑚保有棲地與驚人恢復力，不懼大規模白化現象。

林裕䕒表示，紅海是一片半封閉海域，擁有獨特海洋生態系，已發現超過50屬的造礁珊瑚、逾1200種魚類及海洋特有種比率世界第3；紅海海水溫度夏季時可達攝氏35度，當地珊瑚雖具高耐熱性，但也曾發生多次熱浪侵襲大規模白化，近岸珊瑚礁尤甚；墾丁夏季海溫通常在22至29度，但高溫可達34度以上，溫度條件上相似，可作為借鏡。

對應台灣珊瑚復育狀況，林裕䕒推測，完整生態鏈有機會替珊瑚削弱競爭者，保留小珊瑚慢慢長大空間；要關照的對象不只珊瑚本身，而是整個生態系其他物種，兼顧豐富多樣化，「保護珊瑚，連魚也要一起保護」，呼籲減少濫捕並少吃鸚哥魚、龍王鯛、龍占、石斑魚等珊瑚礁魚類。

中山大學發布新聞稿指出，研究團隊2021年7月使用潛水調查（UVC）與避免干擾魚群的誘餌式遠端水底攝影系統（BRUV），調查7個近岸珊瑚礁區與3個離岸珊瑚礁區，發現29屬珊瑚，其微孔珊瑚屬、軸孔珊瑚屬、角星珊瑚屬及指形軟珊瑚屬最為常見。

研究團隊將調查結果與20年前的研究基線數據進行比較，意外發現雖受全球暖化影響，近岸樣點的珊瑚覆蓋率平均是36.2%，與20年前的28.1%相較，竟有顯著增加；同時，死珊瑚覆蓋率從20年前的6.7%，大幅增加至現在的38.1%。

調查顯示，大規模珊瑚死亡事件確實曾在紅海東北海域發生，但同時也展現當地珊瑚礁生態驚人恢復力，使珊瑚覆蓋率能夠維持在20年前的水準之上。

研究團隊歸納出4大珊瑚群聚復甦原因，第一是當地人跡罕至，人為活動干擾稀少；第二是珊瑚礁白化後，棲地常被大型藻類、海膽覆蓋，導致珊瑚失去棲地，但此處的刺尾鯛及鸚哥魚等草食性魚類，藉由攝食來抑制大型藻類與絲狀海藻的生長，單棘魨、隆頭魚和龍占魚會捕食海膽，控制海膽族群數量，替珊瑚排除競爭者。

第三則是會捕食珊瑚的天敵棘冠海星，沒有在當地爆發；第四是有充足的珊瑚幼蟲從紅海其他地方加入，形成有利珊瑚重新形成礁體的環境條件。

林裕䕒比喻，「這是一個很難得的環境，珊瑚群生命力愈挫愈勇，不屈不撓，就像一間歷經金融風暴仍穩健營運的生態公司」；珊瑚普遍對水溫非常敏感，若水溫高於攝氏30度，依附在珊瑚上的共生藻就會離開，造成白化現象，進而造成珊瑚死亡。