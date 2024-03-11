輕軌、車輛共用道路 誰優先 爭不休

高雄不時傳出車輛擦撞輕軌或誤闖軌道情形，啟用至今，人車肇禍案件共89件，平均每年發生10起，主因是民眾未依標線號誌指示行駛。輕軌雖有專屬車道，在86處路口仍與一般車輛共用道路，誰該優先通行，爭論不休。捷運局指輕軌會依路口車流變化，滾動式調整優先通行權。警方認為民眾也應提升駕駛素質。

輕軌不似台鐵，平交道設有柵欄，可以防範行人、車輛誤闖，加上輕軌速度慢，不少汽機車駕駛人即使眼見列車駛近，習慣先「搶」為快。捷運警察隊統計，2015年至今年2月底共89件事故，車輛未依標誌、標線、號誌指示行驗是主因，其次為車輛不熟道路狀況誤闖。

針對事故頻傳，警方表示加強標誌、標線、號誌等設置，防制民眾違規闖越輕軌區。捷運局指已在各路口增設科技執法設備，針對各路口滾動式調整。捷運警察隊長杜嘉鴻提醒，如闖紅燈依道交條例罰鍰並記點，若造成輕軌車輛、設備毀損，高捷公司會向對當事人求償。

一樣開在大馬路上，輕軌與一般車輛「誰最大」？「輕軌優先派」林先生說，輕軌為大眾運輸工具，講究快速與準時，加上車廂不長，等待通過時間不久，應有優先通行權。反對派劉先生說，上班常碰上列車通過，有時等很久，浪費時間，根本是妨礙交通。

據「大眾捷運法」，輕軌屬於B型路權，有專屬行駛空間，到交叉路口須與其他車輛共用道路，又分為「絕對優先通行」、「相對優先通行」及「共用時相」3種。

捷運局解釋，如輕軌開到同慶、四維等路口時會先停等，對向車道會縮短綠燈時間，形同「優先通行」。而大順路段交通繁忙，從博愛到中正等路口，列車與一般車輛一樣都要停等紅燈，誰都沒特權，採用「共同時相」。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，如果輕軌運量一直很高，可與民眾持續溝通，評估哪些路口可再提速，以高運量事實化解「輕軌阻礙交通」的迷思與民怨。

市議員白喬茵說，鐵路地下化後平交道消失，路面上又跑出輕軌，的確有市民對此不以為然。不過既然已成既定事實，民眾要習慣與輕軌共存，需要適應期。