快訊

近9千公斤蘇丹紅辣粉全做沙茶醬 55款賣139家廠商恐流向各大餐廳

王心凌火辣身材露了！收重磅喜訊認被人守護

新公車轉運站與地下停車場出口面對面 民代憂車禍風險

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄車站站東路側的新公車轉運站，與地下停車場出入口面對面，民代憂增車禍風險。記者潘奕言／攝影
高雄車站站東路側的新公車轉運站，與地下停車場出入口面對面，民代憂增車禍風險。記者潘奕言／攝影

高雄火車站新站體陸續完工，新公車轉運站也將啟用，不過剛好與地下機車停車場的出入口面對面，市議員擔心若分流沒做好，恐發生公車與機車搶道的危險情形。鐵道局回應，除了設置分隔島，還會新增交通號誌進行出入管制，分散車流。

高雄火車站工程正如火如荼進行，新的公車轉運站與地下停車場也同時趕工，在站東路、站西路側各有一處公車轉運站及地下停車場，預計今年底完工、明年啟用，將可容納604輛汽車、987輛機車停車。

不過市議員張博洋發現，公車轉運站設計為單一出入口，大型車輛頻繁進出時容易造成回堵，加上鐵道二街路幅較小，公車轉運站與機車停車場的出入口正好又面對面，讓人擔心容易因車流龐大，造成公車與機車搶道，釀擦撞風險。

張博洋及立委李昆澤服務處近日邀集鐵道局、台鐵公司、高市交通局到現場會勘，了解未來動線規畫。他建議應將公車轉運站出口與入口，分開設計為一北一南，降低車輛在同一出入口回堵的風險，確保機車騎士行車安全。

對此鐵道局回應，因公車轉運站站體幾近完成，已無法大幅變更設計。目前機車停車場與公車轉運站的中間，有設計分隔島將大型車與機車分隔，避免車輛混流造成危險；未來也會新增交通號誌進行出入管制，分散車流。

高雄車站新公車轉運站為單一出入口，與地下機車停車場出入口面對面設置，未來恐發生公車與機車搶道的危險。圖／張博洋提供
高雄車站新公車轉運站為單一出入口，與地下機車停車場出入口面對面設置，未來恐發生公車與機車搶道的危險。圖／張博洋提供
高雄車站站東路側的新公車轉運站，工程持續進行中。記者潘奕言／攝影
高雄車站站東路側的新公車轉運站，工程持續進行中。記者潘奕言／攝影

停車場 公車 鐵道

延伸閱讀

新北行動治理前進樹林 活動中心、停車場陸續完工

嘉市鐵路高架車輛調度基地未發包開挖到珍貴文資 完工添變數

基隆東岸、博愛停車場易主營運 市府組委員會監督改建

三重興華公園停車場動工 5停車場興建中增1420車位

相關新聞

澎湖議員吳政杰心肌梗塞引發「心包膜填塞」 直升機後送台中榮總

曾代表國民黨參選本屆立委的澎湖縣議員吳政杰，最近因心肌梗塞裝了支架後，引發心包膜填塞病況，今天啟動後送機制，緊急申請駐地...

雙流瀑布步道、墾丁森林遊樂區 景觀改造獲台灣景觀大獎

絕美森林景觀！農業部林業及自然保育署屏東分署以「雙流瀑布步道」、「墾丁國家森林遊樂區景觀改造計畫」參加中華民國景觀學會第...

屏東藝術公車亭再增10座 周春米：等待成為一種美學

屏東縣政府2018年起，先後在屏東市、沿山公路，東港與恆春半島完成近30座公車亭改造，公共藝術走進日常，今年在屏北7鄉鎮...

金門金城 第三期區徵動土

金門金城鎮第三期區段徵收案開發面積20.13公頃，緊鄰金城既有市區，區位條件優越，昨天動土，預定2026年完工；完成後將...

輕軌比公車慢 民眾寧睡晚改騎車

高雄捷運環狀輕軌是台灣第一條、也是唯一在市區運行的輕軌，2015年10月啟用後走了9年，一路磕磕碰碰，今年元旦終於全線通...

高樹設蜜棗冷鏈場 有助打開外銷通路

屏東縣高樹鄉青農潘志民退役後先賣3年便當，後來務農種棗子，創立寶島南方蔬果生產合作社，曾獲神農獎肯定。他積極拓展蜜棗外銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。