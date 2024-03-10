新公車轉運站與地下停車場出口面對面 民代憂車禍風險

高雄火車站新站體陸續完工，新公車轉運站也將啟用，不過剛好與地下機車停車場的出入口面對面，市議員擔心若分流沒做好，恐發生公車與機車搶道的危險情形。鐵道局回應，除了設置分隔島，還會新增交通號誌進行出入管制，分散車流。

高雄火車站工程正如火如荼進行，新的公車轉運站與地下停車場也同時趕工，在站東路、站西路側各有一處公車轉運站及地下停車場，預計今年底完工、明年啟用，將可容納604輛汽車、987輛機車停車。

不過市議員張博洋發現，公車轉運站設計為單一出入口，大型車輛頻繁進出時容易造成回堵，加上鐵道二街路幅較小，公車轉運站與機車停車場的出入口正好又面對面，讓人擔心容易因車流龐大，造成公車與機車搶道，釀擦撞風險。

張博洋及立委李昆澤服務處近日邀集鐵道局、台鐵公司、高市交通局到現場會勘，了解未來動線規畫。他建議應將公車轉運站出口與入口，分開設計為一北一南，降低車輛在同一出入口回堵的風險，確保機車騎士行車安全。