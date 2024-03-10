建國實小Alone課程孩子們獨自搭帳篷睡一晚 家長學放手

屏東市建國實小是公辦公營實驗小學，學校推親子共學，其中「Alone（獨處）課程」，讓家長學會放手，孩子們學獨立，學童們獨自搭帳篷夜宿學校操場，三年級蕭佩珊參加第二屆Alone課程，兩年前她哭整晚，媽媽還不接手機，昨晚她沒有哭，變得更勇敢。校長施世治說，Alone課程是親子共學一環，也教導求生技巧，第一階段在操場露營，操場僅能容納23頂帳篷，Alone課程報名幾乎秒殺。

這兩天寒流來襲，屏東市溫度到16度，今清晨還下起小雨，建國實小第二屆Alone課程23名學生們，在操場搭起帳蓬，學會與自己獨處對話，這兩天剛好遇到寒流來襲，今天清晨屏東市還下起小雨，23人一夜好眠，沒有哭著找家長。

「如果屏東市只剩下你一人，如何生存？」、「碰到危急狀況可以怎麼做？」校長施世治今引導學童們，分享獨自一人睡在帳篷的心情，家長們齊聚一堂，家長們看到孩子們宛若「一夜長大」，從在家中要陪伴才能入睡，昨晚獨自入睡，驚覺到「家長們或許早該學習對孩子放手」。

三年級蕭佩珊是第二次參與Alone課程，她回想起一年級參與，晚間哭著找媽媽，但是媽媽的手機卻關震動模式。佩珊的媽媽吳淑芬當天清晨一看手機，竟有20多通未接來電，趕緊回撥，才知道女兒整晚啜泣，女兒事後說不敢再參加，但後來學校招募Alone進階課程，女兒願意參加，進階課程來到山上，女兒找到克服方法，戴眼罩與小布偶。

蕭佩珊說，當時哭到睡著了，「這次獨處課程，沒有想媽媽，我長大了」，她帶著小布偶一起，沒有感到害怕，這次參與很舒服。

這次Alone課程有兩個一年級學童，一年級蔡登先在父母親陪伴下練習學會搭帳篷，一次在家裡搭，一次到公園搭，這次在操場搭帳篷，沒有注意到內外帳距離，但他不受影響，將自己照顧得很好。蔡登的父母親說，學校透過操作讓孩子們實踐，除訓練獨立自主，也讓孩子了解日後遇到問題，要自己想辦法解決。