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南燕公園泥火山遊戲籠太好玩 里長：外地遊客慕名前來

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
南燕公園的泥火山遊戲籠融入在地的特殊地景意象，設施新穎，好玩又刺激。圖／高雄市政府提供
南燕公園的泥火山遊戲籠融入在地的特殊地景意象，設施新穎，好玩又刺激。圖／高雄市政府提供

南燕公園位於高雄市燕巢區燕新三街，市府在2023年以泥火山意象建置特色遊戲場，除融入在地的特殊地景意象、並增加照明設備及體健設施，其中泥火山遊戲籠成為地方居民討論的熱點，一開放就吸引許多小朋友體驗。當地里長也表示，每逢假日公園就滿滿人潮，甚至還有外地遊客慕名前來。

高雄市工務局局長楊欽富表示，南燕公園分為主遊戲區、共融鞦韆區及體健設施區，主遊戲區設計有大組的泥火山遊戲籠，整個遊戲籠包括兩組滑梯、攀爬網、平衡木、天梯、攀繩及踏樁等，除讓小朋友可以在波浪形的內部空間中穿梭，也能以多種方式進入遊戲籠使用滑梯，一旁還有共融鞦韆及體健設施創造共融友善環境。

南燕公園因原有遊樂設施老舊，具安全疑慮，加上罐頭設施空間規畫死板，曾封閉2年。南燕里里長龔映羽表示，自從公園翻新後，每到假日總是滿滿人潮，甚至還有外地觀光客可的前來遊玩，未來還會增加體檢設施，以及開闢一處供飼主與家中寵物遊玩的空間，屆時肯定會更熱鬧。

南燕里長龔映羽表示，未來公園還會再增加體檢設施以及寵物遊憩空間，屆時將會吸引更多人前來。圖／高雄市政府提供
南燕里長龔映羽表示，未來公園還會再增加體檢設施以及寵物遊憩空間，屆時將會吸引更多人前來。圖／高雄市政府提供
南燕公園泥火山遊戲籠每逢假日就吸引當地小孩蜂擁前來爭玩，里長表示連外地遊客都慕名前來。圖／高雄市政府提供
南燕公園泥火山遊戲籠每逢假日就吸引當地小孩蜂擁前來爭玩，里長表示連外地遊客都慕名前來。圖／高雄市政府提供

寵物 泥火山 高雄市

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