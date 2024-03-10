南燕公園泥火山遊戲籠太好玩 里長：外地遊客慕名前來

南燕公園位於高雄市燕巢區燕新三街，市府在2023年以泥火山意象建置特色遊戲場，除融入在地的特殊地景意象、並增加照明設備及體健設施，其中泥火山遊戲籠成為地方居民討論的熱點，一開放就吸引許多小朋友體驗。當地里長也表示，每逢假日公園就滿滿人潮，甚至還有外地遊客慕名前來。

高雄市工務局局長楊欽富表示，南燕公園分為主遊戲區、共融鞦韆區及體健設施區，主遊戲區設計有大組的泥火山遊戲籠，整個遊戲籠包括兩組滑梯、攀爬網、平衡木、天梯、攀繩及踏樁等，除讓小朋友可以在波浪形的內部空間中穿梭，也能以多種方式進入遊戲籠使用滑梯，一旁還有共融鞦韆及體健設施創造共融友善環境。