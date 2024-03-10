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佛光山48座地宮 每百年開啟一座
去年因星雲大師圓寂停辦的「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」今年復辦，由佛光山住持心保和尚等5位主法，逾千名信眾見證。星雲大師當年在佛陀紀念館創建48座地宮，2011年起收入6258件各類珍寶，今年續有300件，另有3萬份全球信眾手抄的心經入塔剎藏經閣存放，場面殊勝。
佛光山佛陀紀念館昨舉辦第12次「地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會」，將信眾捐贈的300件當代文物珍寶納入地宮中，目前已存放佛陀真身舍利、法器與各式當代珍寶，之後每100年開啟一座，讓後代見證過往歷史精華。
一名信眾說，當代珍寶放入地宮，可讓後代了解過往文化。
佛光山開山宗長星雲大師當年創建48座地宮，每年舉辦地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會，2011年至2023年間已把6258件珍寶放進28座地宮，今年300件珍寶中的大轎、小轎及玉雕祥龍獻瑞、壽山石雕雙龍搶珠如意、星雲大師陶雕法像、靈穩寺佛舍利增生舍利子等主禮珍寶，將存放第29座地宮內。
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