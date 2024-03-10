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高樹設蜜棗冷鏈場 有助打開外銷通路

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣高樹鄉青農潘志民退役後先賣3年便當，後來務農種棗子，創立寶島南方蔬果生產合作社，曾獲神農獎肯定。他積極拓展蜜棗外銷通路，已打進日本市場，合作社包裝冷鏈場並於去年元旦啟用，能做蜜棗、百香果及鳳梨包裝集貨，行政院長陳建仁昨午參訪，連以英文說「change、chance」很棒，有改變就有機會。

寶島南方蔬果生產合作社去年啟用的冷鏈集貨場，是全台唯一蜜棗冷鏈集貨包裝場，現除蜜棗外，也做百香果、鳳梨包裝集貨，朝數位化、智慧化發展。行政院長陳建仁昨參訪，合作社理事主席潘志民介紹冷鏈包裝場運作流程。

潘介紹包裝場處理量能，指蜜棗產季每天可包裝30公噸；3月到6月的百香果每天可包裝5公噸。去年3月起，增加代工外銷鳳梨包裝，每天可包裝50公噸。至於冷鏈設備，能讓蜜棗儲存期從一1周延長至2周、3周，有利於打開外銷市場，更具市場競爭力

「如何把高科技及創新研發導入農業生產很重要」，陳建仁說，賴清德副總統未來會接續蔡總統對農業部３大期許，應用新創科技增加農業競爭力。

競爭力 陳建仁 鳳梨

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